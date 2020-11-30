Денис Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Політики обговорили торгово-економічну та енергетичну співпрацю, а також спільну роботу у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Зустріч відбулася у межах робочої поїздки прем'єр-міністра України Шмигаля до Туреччини. Про це повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів.

Актуально Шмигаль прибув з візитом у Туреччину й закликав бізнесменів інвестувати в Україну

Про що говорили політики

За словами Шмигаля, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України і Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

Наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс щонайменше удвічі. Враховуючи фактор сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні угоди для максимального використання її потенціалу,

– сказав прем'єр.

Він зазначив, що для України в пріоритеті є залучення інвестицій в державний сектор економіки. Зокрема на основі державно-приватного партнерства.

Крім того, за словами Шмигаля, ефективним механізмом розвитку співробітництва України й Туреччини у сфері енергетики є проведення засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики.



Шмигаль у Туреччині зустрівся з Реджепом Ердоганом / Фото Кабміну

Політики також погодилися, що Україна й Туреччина мають надалі координувати зусилля щодо боротьби пандемією коронавірусу та її наслідками для економіки.

Крім того, главу уряду подякував очільнику Туреччини за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Дивіться відео з зустрічі Шмигаля та Ердогана: