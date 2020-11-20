Прем'єр Денис Шмигаль 20 листопада поговорив з директором департаменту Міжнародного валютного фонду. Однією з тем була виплата чергового траншу допомоги.

Так, Шмигаль провів онлайн-зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Про це повідомляє "Урядовий портал".

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Про що була розмова

Сторони говорили про зміцнення фінансового співробітництва, запровадження реформ.

Крім того, звернули увагу на виконання структурних "маяків", передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.

Шмигаль наголосив, що підтримка МВФ – це маркер стабільності для України. Тому прем'єр сподівається фонд дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією, аби невдовзі виплатити черговий транш макрофінансової допомоги.

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У червні МВФ погодив кредит для України stand by на 5 мільярдів доларів за 1,5 року.

Гроші мали надіслати у 4 траншах. Перший у розмірі 2,1 мільярда дали майже одразу.

До кінця 2020 мали надійти ще два, і останній – у 2021.

Однак процес призупинений, тому що в МФВ стурбовані конституційною кризою, яка є в Україні. Зокрема, тим, що КСУ скасував покарання для чиновників за брехню у деклараціях.

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