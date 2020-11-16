Колишній генпрокурор України Віктор Шокін оскаржуватиме рішення поліції закрити справу про можливе втручання новообраного президента США Джо Байдена у його професійну діяльність у 2016 році. Окрім того, Шокін заявив, що побоюється помсти Байдена, коли той офіційно вступить на посаду очільника Білого дому.

Раніше Національна поліція України закрила кримінальне провадження, відкрите за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна проти обраного президента США. За словами Шокіна, за місяць розслідування правоохоронці нібито провели лише одну слідчу дію у справі. Про це він розповів в інтерв'ю Chas.news.

Раніше В Україні закрили кримінальне провадження проти Байдена

За його словами, засідання суду було заплановане на 11 листопада, але не відбулося через те, що поліція не надала матеріали справи. Також Шокін сказав, що на засідання не з'явилися слідчий і його процесуальний керівник з прокуратури. Відтак, засідання перенесли на кінець листопада.

До речі, підкреслю, що за місяці свого "розслідування" поліція провела аж одну слідчу дію – мій допит, і справу закрили. Звичайно, я з цим не згоден,

– уточнив Шокін.

Колишній генпрокурор навіть припустив, що новообраний американський президент буде мститися йому.

"Знаючи Байдена, вважаю, що він буде мститися мені. Хоча все, що я робив на посаді генпрокурора, було справедливим і обґрунтованим. Однак, не приховую, у мене є побоювання щодо Байдена. Досить згадати моє отруєння в Греції. Я можу припускати, що Байден може бути до цього причетний. Хоча ніяких доказів немає. І, цілком ймовірно, я помиляюся у своїх припущеннях", – уточнив він.

Що відомо про отруєння Шокіна? У січні 2020 року Віктор Шокін заявив, що його У січні 2020 року Віктор Шокін заявив, що його отруїли ртуттю , через що він ледь не помер. На його думку, до цього може бути причетний Джо Байден. Мовляв, ситуація трапилася у Греції у вересні 2019 року. Тоді йому стало погано і в лікарні в нього начебто були дві зупинки серця.

У чому Шокін звинувачує Байдена: