У містечку Ауденбург в Бельгії до Різдва встановили святкову алею з яскравою ілюмінацією. І все б нічого, але алея ця – з фігур дивної форми, які місцевим мешканцям не нагадують нічого різдвяного.

Фігури, встановлені в Ауденбурзі до Різдва місцевим нагадують чоловічі статеві органи. Як повідомили у Daily Mail, мер містечка Ентоні Дюмарі змушений був вибачатися перед громадою.

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Дюмарі каже, що ці прикраси – не якась провокація, їх зробили ненавмисно. За задумом архітекторів, місто збиралися прикрасити різнокольоровими фігурами у формі свічок.



Так в Ауденбурзі бачать "свічки" до Різдва / Фото з соцмереж

Однак невдала ідея – хтозна-чия – перетворила проєкт у посміховисько: замість раніше планованого встановлення на верхівках свічок червоного вогника вирішили змонтувати блакитні кульки. Бо червоні вогники, бачте, це банально.



На вершині свічки мав би бути червоний вогник, але ж "це банально" / Фото Newsflash

Що ж, у підсумку вийшло, погодимося, цілком небанально.



З іншого боку, це все ж світло у "ці темні та важкі часи" / Фото Newsflash

Я сам зрозумів це (що фігури схожі на пеніси – 24 канал) тільки тоді, коли їх увімкнули. Та ми маємо до цього ставитися з гумором. Треба ж якось скрашувати ці темні та важкі часи,

– віджартувався мер.



Мер Ауденбурга закликав ставитися до ситуації з гумором / Фото зі сторінки Дюмарі у фейсбуці

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