Одна з найрозкішніших європейських столиць – Відень є операційною базою для шпигунів з КНДР – однієї з найзакритіших країн світу.

Відень – прекрасне та розкішне місто в центрі Європи. Але для дипломатів та шпигунів з Північної Кореї столиця Австрії – операційний центр. Звідти вони нелегально передають коштовності та гроші додому.

Сайт 24 каналу пропонує вашій увазі матеріал Bloomberg про активності КНДР у Відні.

Віденьска мережа для обходу санкцій Дипломати в КНДР мають збагачувати режим / Колаж: Share America

Відомий автор шпигунських романів Джон Ле Карре часто відправляє своїх героїв до Відня. Так робить і Кім Чен Ин. Столиця Австрії довго була центром контрабанди для закритого північнокорейського режиму і "воротами в Європу".

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Інтерв'ю видання Bloomberg зі спеціалістами з шпигунства допомогли намалювати картину, як верхівка КНДР використовує Європу для задоволення своїх потреб. У Австрії живе близько 100 громадян КНДР. Історично, амбасада у цій державі була однією з найбільших.

Скільки шпигунів в серці Європи? У Старому Світі присутні щонайменше 10 агентів Міністерства державної безпеки КНДР. З них щонайменше один регулярно працює з Відня. Окрім збору інформації, що є стандартним завданням для шпигунів, вони тримають під спостереженням посольства КНДР та дипломатів режиму. А також відповідають за контрабанду, здійснюють нелегальні закупівлі та розслідують справи зниклих.

Давно відомо, що принаймні частину свого дитинства, Кім Чен Ин та його сестра Кім Йо Чжон провели у Швейцарії. Але зв'язки КНДР з Австрією менш відомі. Вони життєво потрібні, щоб ефективно обходити накладені санкції.

Через закриття кордону з Китаєм, економіка КНДР переживає найбільшу кризу за 20 років. Сільскогосподарські землі постраждали або були цілковито знищені через кілька потужних тайфунів. Торгівля з єдиним союзником – Китаєм – зменшилась у вересні на 73%. За весь 2020 рік, вважає Корейська Асоціація міжнародної торгівлі, падіння може скласти 80%.

У серпні Кім визнав, що країна зіткнулася з "неочікуваними та неуникними проблемами". Тож Австрія потрібна, шоб їх вирішувати. Через неї ввозилися, наприклад, пістолети Glock або машини Mercedes-Benz E-class 350. Зараз послом там працює Чхве Кан Ір – один з нйкращих експертів Північної Кореї по справах США.

Члени правлячої родини та їхній секретаріат їздили до Австрії заради нелегальних придбань. Один раз австрійська розвідка зуміла обшукати орендовану квартиру, бо та не мала дипломатичного імунітету. За даними ООН, Північна Корея часто "використовує свої посольства для отримання незаконних прибутків". Через них йдуть закупівлі, потрібні для ракетно-ядерної програми.

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КНДР заробляє мільярди доларів США на рік, продаючи наркотики, зброю, контрафактну валюту високої якості та гастарбайтерів за кордон. Оскільки робота дипломатів поза межами Півночі погано оплачується, нелегальні операції – єдиний засіб для існування.

Якщо вони не виконують квоти, то стикаються з різкою критикою, розповів Bloomberg Те Йон Хо – колишній заступник посла КНДР у Великій Британії, який втік до Південної Кореї у 2016-му. "Дипломати повинні заробляти гроші, тиск – колосальний", – додав він.

Шопінг для диктаторів: старі історії з Відня

Посольства Північної Кореї часто змушені виконувати роль пунктів контрабанди / Фото: Koryo Tours

Австрія та КНДР мають стару історію. Замітка від The Guardian 10-річної давнини, показує чому. Полковник з Північної Кореї ходив там по магазинам 20 років, щоб діставити додому вишукану їжу. Він розповів, що Кім Ір Сен жив у розкоші. Цю людину звали Кім Чен Рюль, він 16 років прожив у Відні під прикриттям.

"Великий лідер" та його син Кім Чен Ір витратили мільони на коштовні речі – дорогі машини, килими та навіть монітори, що могли уловлювати сердцебиття людини (вони ховалися за стінами). Серед забаганок були навіть позолочені пістолети. Такі описи показують прірву між лідерами та простим народом, яка у 2020-му все ще неймовірна.

Кім Чен Рюль у 1994 році інсценував свою смерть наприкінці однієї з поїздок. Він став вести таємне життя у Австрії, марно сподіваючись, що деспотичний режим впаде. Оскільки засновника КНДР замінив його син, а потім – онук, полковник вирішив публічно про все розповісти. "Не хотів помирати без цієї книги", – сказав він австрійським журналістам, які мали її писати.

З її тексту випливає, що Кім Ір Сен мав десятки дорогих вілл, деякі – під землею, з кришталевими люстрами, дорогими меблями та шовковими шпалерами. Подекуди були розроблені системи вентиляції, що мали працювати навіть під час ядерної війни і діяти як фільтри. Там родина Кімів їла дуже дорогу їжу, у тому числі з Австрії. Це не кажучи про автопарк з Cadillac, Lincoln, Ford, Mercedes. Кім Чен Ин навіть провіз в КНДР Rolls-Royce.

Він вживав лише іноземну їжу. У Відні був спеціальний аташе, мій друг, який закупав для диктатора лише окрему іноземну їжу, – згадував Кім Чен Рюль.

Тих, хто куховарив для Кім Ір Сена навіть відправляли до Австрії, в найкращі кулінарні школи та ресторани, щоб зібрати рецепти. Полковник був їхнім перекладачем. Завдання було – "дізнайтесь все". До Пхеньяну доходили чутки, що австрійська кухня відома у всьому світу, тож вони хотіли її у себе.

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Звісно, у Відні їм дехто допомагав. Агент румунської спецслужби керував фальшивою компанією в місті. За його допомоги, Кіми мали зброю для полювання та навіть літак Cessna.

Не дивно, бо КНДР готова була платити на 30% більше від ціни товарів, на які накладено було ембарго. До КНДР їхали навіть металошукачі та прибори для відбитків пальців. Як зазначено вище, мережа у Австрії та Відні продовжує успішно працювати на збагачення диктаторського режиму Північної Кореї.