Ексканцлер Німеччини та очільник ради директорів Роснафти Герхард Шредер подасть у суд на німецьке видання Bild. Причиною позову є інтерв'ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним, який під час розмови з Bild назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках у Путіна".

Тези Навального Шредер назвав помилковими. Німецький політик також звинуватив видання Bild за те, що його представники не звернулися до нього по коментар. Про це Шредер написав на своїй сторінці в LinkedIn.

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Я розумію непросту особисту ситуацію, в якій опинився пан Навальний. Однак його заяви в інтерв'ю газеті #BILD і bild.de про нібито "приховані платіжки" є хибними. Він сам зізнається, що у нього немає доказів своїх тверджень,

– заявив Шредер.

Про які платежі мовиться

Під час розмови з Bild Навальний заявив, що Шредер отримує не лише офіційну зарплату, але й таємні платіжки від президента Росії Володимира Путіна. Російський опозиціонер наголосив: у нього немає доказів, однак він не сумнівається у наявності цих платіжок.

Шредер настільки розлютився, що погрожує подавати у суд на всі видання, які поширюватимуть уривки з інтерв'ю Навального.