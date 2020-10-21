Штаб очолить президент Володимир Зеленський, а ще буде створена єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірус.

Верховна Рада прийняла відповідний проєкт постанови №4228, де прописане створення штабу. Сайт 24 каналу розповідає, чим будуть займатися у цьому штабі та для чого його взагалі створюють.

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Чим буде займатися штаб по боротьбі з COVID-19

Ініціатори також хочуть забезпечити ефективну безоплатну діагностику і тестування на COVID-19 і відновити на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги – медичних бригад мінімального складу, забезпечених спеціалізованими медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами й протоколами лікування.

Національний штаб буде займатися забезпеченням інфекційних лікарень та інфекційних відділень лікарень двомісячним запасом лікарських засобів та медичних виробів для лікування COVID-19.

Також обіцяють надати додаткову доплату у розмірі до 300% місячної зарплати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу при COVID-19.

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Що кажуть експерти

Експерти по-різному ставляться до такої ініціативи. Хтось називає все це лише передвиборчим піаром, інші ж кажуть, що створення такого штабу дійсно необхідне. Так, Іван Сорока, президент Українського медичного клубу в ефірі Українського радіо розповів, що треба займатися реалізацією проектів по ліквідації епідемій, адже в Україні не зробили дуже багато речей, які б мали б зробити для того, щоб поліпшити ситуацію з коронавірусом.

"Треба було дбати про створення резервів, додаткових плр-лабораторій, про забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту, про їхню матеріальну підтримку, про технічне забезпечення, про купівлю польових шпиталів, які могли б стати у пригоді під час погіршення ситуації", – сказав Сорока.

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, пояснює, що створення будь-якого штабу нічого не варте, якщо немає адекватного особового складу і ресурсів. Він додає, що чимало медиків були вимушені змінити професію, або взагалі залишили країну, а кошти з "ковід-фонду" використовувались на що завгодно, тільки не за призначенням.

Створення "Національного штабу протидії біологічним загрозам" це не панацея від пандемії, а плацебо для громадської думки, – коментує ситуацію Мартинов.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, додає, що створення штабу по боротьбі з COVID-19 є звичайним піар-ходом напередодні місцевих виборів, адже зараз функції штабу виконує Кабмін, а потреби створювати нову бюрократичну структуру немає. Створення штабу лише ускладнить процедури узгодження та прийняття рішень, це ускладнить боротьбу із коронавірусом.

"Постанова передбачає низку заходів, зокрема, збільшення тестів в тому числі безкоштовних, переобладнання лікарень для лікування хворих на COVID-19, запровадження гарячої лінії для хворих, тощо. Немає впевненості, що вони будуть реалізовані належним чином", – резюмує Хмелевський.