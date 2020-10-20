В Україні з'явиться Національний штаб протидії біологічним загрозам для оперативного реагування на поширення COVID-19. Його очолить Президент Україн Володимир Зеленський.

Відповідний проєкт постанови під №4228 на засіданні Верховної Ради 20 жовтня підтримали 308 нардепів. Про це повідомляє 24 канал.

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Чим займатиметься Національний штаб протидії біологічним загрозам

Ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на COVID-19. Забезпечити ефективну безоплатну діагностику і тестування на COVID-19. Мовиться про формування за регіональним розподілом необхідної кількості мобільних бригад для забору в пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання. Відновити на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги – медичних бригад мінімального складу, забезпечених спеціалізованими медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами й протоколами лікування. Забезпечити інфекційні лікарні та інфекційні відділення лікарень двомісячним запасом лікарських засобів та медичних виробів для лікування COVID-19. Надати додаткову доплату у розмірі до 300% місячної зарплати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу при COVID-19.

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Крім цього, проєкт постанови має низку рекомендації щодо включення до проєкту державного бюджету на 2021 рік витрат на систему охорони здоров'я. Мовиться про 3,7 мільярда гривень, які планують витратити на модернізацію й оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

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