У штабі білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявили про неофіційні контакти з представниками Кремля. Переговори відбувалися з людьми, які можуть "вплинути на прийняття рішень".

Про контакти білоруської опозиції з російською владою розповів старший політичний радник Тихановської Олександр Добровольський в інтерв'ю Tut.by.

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За його словами, штаб опонентки Лукашенка мав неофіційні контакти з Кремлем.

І ми робили кроки, й інші люди робили кроки. Це було на рівні експертів і людей, які можуть вплинути на прийняття рішень, але жодних значущих результатів не було,

– розповів Добровольський.

За його словами, у Кремлі опозиції казали: "Ми вам співчуваємо, але брати участь не можемо".

Радник Тихановської також уточнив, що контакти були з людьми, які "можуть донести інформацію, порадити або вплинути". Однак йому невідомо, аби "хтось виходив на рівень прийняття рішень".

Зверніть увагу! Раніше Тихановська заявляла, що у вторгненні в Білорусь російських військ немає потреби. Тому вона сумнівається, що таке може статися.