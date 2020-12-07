Штаб Тихановської контактував із "впливовими людьми" в Кремлі
У штабі білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявили про неофіційні контакти з представниками Кремля. Переговори відбувалися з людьми, які можуть "вплинути на прийняття рішень".
Про контакти білоруської опозиції з російською владою розповів старший політичний радник Тихановської Олександр Добровольський в інтерв'ю Tut.by.
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За його словами, штаб опонентки Лукашенка мав неофіційні контакти з Кремлем.
І ми робили кроки, й інші люди робили кроки. Це було на рівні експертів і людей, які можуть вплинути на прийняття рішень, але жодних значущих результатів не було,
– розповів Добровольський.
За його словами, у Кремлі опозиції казали: "Ми вам співчуваємо, але брати участь не можемо".
Радник Тихановської також уточнив, що контакти були з людьми, які "можуть донести інформацію, порадити або вплинути". Однак йому невідомо, аби "хтось виходив на рівень прийняття рішень".
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