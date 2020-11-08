Передвиборчий штаб чинного президенти США Дональда Трампа і Національний комітет Республіканської партії подали судовий позов на результати виборів в окрузі Марікопа, що у штаті Арізона. Вони стверджують, що там під час підрахунку голосів нібито були порушення.

Республіканці посилаються на спостерігачів і двох виборців, які стверджують, що проблема з машинами для голосування призвела до відхилення частини голосів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Працівники виборчих дільниць намагалися керувати новими машинами для голосування в окрузі Марікопа і неправильно натискали кнопки. Вони говорили виборцям натискати зелену кнопку, щоб усунути значні помилки,

– розповів головний юрисконсульт кампанії Trump 2020 Метт Морган.

За його словами, через це машини для голосування проігнорували голоси, подані виборцями особисто в день виборів в окрузі Марікопа.

Прихильники Трампа вимагають ручної перевірки таких бюлетенів. Вони також просять суд заборонити підтверджувати результати голосування до завершення перевірки.

Водночас держсекретарка Арізони Кеті Хоббс заявила, що республіканці "хапаються за соломинку".

Зверніть увагу! За результатами підрахунку 90% голосів, Трамп набирає в Арізоні 48,9% голосів виборців, а демократ Джо Байдена – 49,6%.

Трамп про результати виборів у США

На президентських виборах у США переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Однак чинний американський лідер Трамп не планує мирно передавати владу переможцю. Він заявляє про фальсифікації та порушення на виборах. Крім того, Трамп готує безліч судових позовів, аби оскаржити результати голосування.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу