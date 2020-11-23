У виборчому штабі чинного президента США Дональда Трампа подали апеляцію на рішення окружного суду Пенсільванії. Йдеться про відхилення позову щодо визнання недійсними частини бюлетенів на виборах.

Ймовірно, у такий спосіб Трамп намагається отримати відстрочку затвердження результатів голосування на президентських виборах владою штату. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Зверніть увагу Надумані звинувачення, – суд відхилив позов Трампа щодо фальсифікацій на виборах

Для того, щоб призупинити сертифікацію підсумків голосування – чинному президенту США потрібно отримати позитивний результат за позовами в декількох штатах.

Довідка. Окружний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу Дональда Трампа. Команда чинного президента США просила суд не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Президентські вибори у США 2020: коротко