У штабі Трампа подали апеляцію щодо рішення суду Пенсільванії
У виборчому штабі чинного президента США Дональда Трампа подали апеляцію на рішення окружного суду Пенсільванії. Йдеться про відхилення позову щодо визнання недійсними частини бюлетенів на виборах.
Ймовірно, у такий спосіб Трамп намагається отримати відстрочку затвердження результатів голосування на президентських виборах владою штату. Про це повідомляє телеканал Fox News.
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Для того, щоб призупинити сертифікацію підсумків голосування – чинному президенту США потрібно отримати позитивний результат за позовами в декількох штатах.
Президентські вибори у США 2020: коротко
- 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Перемогу отримав кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден, він здобув 306 голосів виборників. Його конкурентом був чинний президент Дональд Трамп – у нього є лише 232 голоси.
- Однак напередодні виборів громадяни США готувались до протестів у випадку перемоги Трампа. Водночас у деяких містах мобілізували Нацгвардію, зрештою масових протестів не відбулось.
- Натомість американці святкували перемогу Байдена на вулицях країни. Водночас Трамп не може визнати поразку – він заявляв про фальсифікації під час голосування та досі намагається відстоювати свою начебто перемогу.
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