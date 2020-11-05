Спустошені та покинуті міста є по всьому світу. Деякі стали такими після природних катаклізмів, інші – через масштабні техногенні катастрофи. Проте це місто єдине, яке стало привидом через підземну пожежу, що триває вже майже 58 років.

Централія – палаюче місто у штаті Пенсильванія. Детальніше про це – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Стрімкий розвиток міста

Поселення з'явилося на цьому місці в середині XIX століття. Його почали зводити довкола 2 відкритих шахт, в яких добували антрацитове вугілля. Невдовзі кількість шахт зросла до 5. Інфраструктура стрімко розвивалася, а населення збільшувалося. До 1890 року в містечку вже проживало майже 3 тисячі осіб, більшість з яких були пов'язані з місцевою галуззю промисловості.



Місцеві Централії / Скриншот з відео

Розвиток міста припинився в середині ХХ століття. В США відбувся біржовий крах, країну накрила Велика депресія. Внаслідок цього шахти в Централії закрилися на невизначений термін. Дехто, щоб прогодувати сім'ю, продовжував видобувати вугілля нелегально, проте повністю відновитися роботі вже не судилося.

Централія змінилася назавжди

Централія змінилася назавжди 27 травня 1962 року. Наступного дня у США, й в містечку зокрема, мало відбутися святкування Дня пам'яті. Для очищення звалища, яке зробили на руїнах однієї з шахт, міська адміністрація найняла пожежників. Попри те, що такі дії у штаті були незаконними, їхнім завданням було спалити сміття. Міська влада хотіла якнайшвидше усунути проблему і провести національне свято у чистому місті. Проте все пішло не за планом. Пожежники успішно підпалили звалище, але погасити полум'я виявилося не так вже й просто.



Централія / Фото Livejournal

Пожежа швидко почала поширюватися мережею підземних тунелів шахт, які проходили безпосередньо під містом. Впродовж наступного року пожежники намагалися виправити свою помилку самостійно, але результату не було. Управління з безпеки та охорони праці на шахтах порадило міській адміністрації вивести вогонь за допомогою штучної траншеї. Проте після ретельного підрахунку витрат виявилося, що місто не зможе покрити вартості здійснення цього плану. Таким чином жителі Централії залишились із проблемою наодинці.

Ще жахливіші умови

Жити в таких умовах ставало щораз гірше. Мешканці постійно скаржилися на проблеми зі здоров'ям, а вирощувати в палаючому ґрунті продукти було неможливо. З початку 1970 років люди почали поступово покидати Централію. Незабаром у місті від температури почав тріскати асфальт, з-під землі раз за разом вистрілювали гарячі гейзери. Обслуговування АЗС стало небезпечним у таких умовах, тож будь-які газові чи бензинові установки довелося вивезти у безпечні місця.

У 1981 році на задньому подвір'ї одного з будинків утворилася яма діаметром 50 метрів. В неї ледь не провалився 12-річний хлопчик. Його врятував старший брат. Окрім того, з цього провалля назовні вирвалася смертельна кількість чадного газу.



Яма на задньому подвір'ї будинку в Централії / Скриншот з відео

Більшість жителів, не маючи куди втікати від біди, продовжували проживати в небезпечному містечку ще впродовж 30 років. Влада штату запропонувала мешканцям викупити їхні будинки та землю, а їх переселити в інші місця.

До 1992 року переселення всіх людей було завершено. У палаючій Централії знесли понад 500 будинків. По периметру міста у ґрунті проробили щілини, щоб зменшити під землею тиск. На евакуацію конгрес США виділив 42 мільйони доларів.

Найменше місто Пенсильванії

Сьогодні у містечку все ще проживає 10 осіб. Це офіційно найменш населене місто штату Пенсильванія. Окрім десятка будинків, в містечку вціліла Церква Успіння Святої Діви Марії Української греко-католицької єпархії. У ній щотижня в суботу вночі проводять службу. У листопаді 2015 року настоятель Української греко-католицької церкви, архієпископ Святослав Шевчук відвідав Централію під час свого візиту в США. Він був настільки вражений цією церквою, що оголосив її місцем паломництва.

Вугілля і досить горить

Вугілля під землею у місті горить і досі. За підрахунками дослідників так може тривати ще 250 років. Спустошене місто приваблює туристів із різних куточків Сполучених Штатів і світу. Відвідувачі розмальовують усі безпечні ділянки траси графіті. За останнє десятиліття місто стало настільки популярним, що у 2017 році довелося організовувати групу добровольців, щоб прибрати в Централії залишене туристами сміття.

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Попри розмальовані яскравими барвами ділянки, решта міста має доволі похмурий вигляд. Дороги ведуть в нікуди, електричні мережі тягнуться порожніми вулицями, райони, які залишилися після зносу будинків, поросли деревами. Дехто припускає, що ще якісь 50 років – і тут не залишиться й сліду від міста.

Та більшість колишніх мешканців міста все ж впевнені, що пожежа давно погасла. І вірять, що найближчим часом це все-таки підтвердиться. Тоді є всі шанси, що люди знову заселять Централію і місто-привид врешті оживе.