Виборча комісія штату Вісконсин 19 листопада розпорядилася перерахувати голоси в округах Мілуокі та Дейн. Це комісія зробила на вимогу штабу чинного президента Дональда Трампа.

За перерахунок голосів штаб Трампа заплатив 3 мільйони доларів. Перерахувати бюлетені в округах Мілуокі та Дейн повинні до 1 грудня. Про це повідомляє агентство AP.

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Палкі дискусії та суперечки

Очікувалося, що наказ про перерахунок голосів буде простою формальністю. Натомість між членами виборчої комісії, які представляють конкуруючі партії, розгорілися палкі дискусії та суперечки, які затяглися на 6 годин. Це свідчить про те, що процес перерахунку голосів відбуватиметься бурхливо.

Перемога демократа у штаті Вісконсин

У штаті Вісконсин Джо Байден отримав 20 608 голосів. Цікаво, що в округах Дейн і Мілуокі за нього проголосували вдвічі більше виборців, ніж за Трампа.

Американські суди відхилили низку позовів Трампа

Чинний президент Дональд Трамп вперто не визнає своєї поразки на виборах 2020 року. Він розпочав судову тяганину, щоб домогтися перерахунку голосів в деяких штатах. Однак верховні суди Пенсильванії, Аризону, Мічигану та Філадельфії вже відхилили позови штабу Трампа.



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 канал