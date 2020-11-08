Південного узбережжя Куби вранці 8 листопада дістався шторм Ета. Стихія принесла з собою потужні пориви вітру та сильні зливи.

До Флориди шторм дістанеться ввечері 8 листопада

Максимальна швидкість вітру в регіоні сягала 104 кілометрів за годину. Про це повідомили в Національному ураганному центрі США.

Раніше Ураган Зета вдарив по узбережжю США: що відомо про жертв і руйнування – відео

Висота припливу перевищуватиме норму на півтора метра. Тому жителям Флориди слід бути готовими до зсувів, а також повеней. Це спостерігають вже на Кубі.

Важливо! Метеорологи попередили, що 8 – 9 листопада у Флориді може пройти й торнадо.

До Флориди Ета має дістатись надвечір 8 листопада, перед тим завдавши удару Багамам та Ямайці. Під загрозою – і Мексика.

Найбільше лиха стихія накоїла в Гондурасі та Гватемалі

Зазначимо, що на Кубу шторм прийшов з Гондурасу та Гватемалу, де поки що збитки – найбільш масштабні. Десятки людей загинули та оголосили зниклими безвісти. У Гондурасі близько 10 тисяч осіб досі перебувають у тимчасових притулках.

A strengthened Tropical Storm #Eta made landfall on #Cuba early Sunday, and has its sights set on the southern tip of #Florida, after leaving dozens dead and over 100 missing in Central #America () which it hit last week as a major hurricane. pic.twitter.com/NUxxq1uPXv — Atlantide (@Atlantide4world) November 8, 2020

Tropical Storm Eta has arrived in Cuba and is expected to hit Florida as soon as tonight https://t.co/jWYXmuFILj — CTV News (@CTVNews) November 8, 2020

Rescue crews in Guatemala start pulling bodies from landslides after Eta roared over central America earlier this week; estimated 100 believed buried in deadly mudslides triggered by torrential rains and catastrophic flooding: https://t.co/vs6FBUngJE — CBC News Alerts (@CBCAlerts) November 7, 2020