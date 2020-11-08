Ета обрушилась на Кубу: на шторм чекають і у Флориді – моторошні фото, відео
Південного узбережжя Куби вранці 8 листопада дістався шторм Ета. Стихія принесла з собою потужні пориви вітру та сильні зливи.
До Флориди шторм дістанеться ввечері 8 листопада
Максимальна швидкість вітру в регіоні сягала 104 кілометрів за годину. Про це повідомили в Національному ураганному центрі США.
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Висота припливу перевищуватиме норму на півтора метра. Тому жителям Флориди слід бути готовими до зсувів, а також повеней. Це спостерігають вже на Кубі.
До Флориди Ета має дістатись надвечір 8 листопада, перед тим завдавши удару Багамам та Ямайці. Під загрозою – і Мексика.
Найбільше лиха стихія накоїла в Гондурасі та Гватемалі
Зазначимо, що на Кубу шторм прийшов з Гондурасу та Гватемалу, де поки що збитки – найбільш масштабні. Десятки людей загинули та оголосили зниклими безвісти. У Гондурасі близько 10 тисяч осіб досі перебувають у тимчасових притулках.
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