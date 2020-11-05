Узбережжю Флориди загрожує тропічний шторм Ета: відео стихії
Наприкінці щорічного сезону ураганів в Атлантиці Флориді загрожує потужний тропічний шторм Ета. Він може набрати сили урагану. Стихія вже завдала удару по країнах Карибського басейну.
Коли циклон наблизиться до американського узбережжя, сила вітру може сягати понад сто кілометрів на годину. Про це розповідають синоптики, пише "Голос Америки".
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Минулими вихідними циклон завдав потужного удару по острівних країнах Карибського басейну. Стихія докотилася до узбереж Нікарагуа та Гондурасу. Там сталися катастрофічні затоплення, руйнування інфраструктури й загрози зсувів.
У гористій місцевості Центральної Америки шторм дещо послабився. Однак метеорологи уточнюють, що він набув непередбачуваного характеру.
Вирує шторм Ета: дивіться відео
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