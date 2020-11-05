Наприкінці щорічного сезону ураганів в Атлантиці Флориді загрожує потужний тропічний шторм Ета. Він може набрати сили урагану. Стихія вже завдала удару по країнах Карибського басейну.

Коли циклон наблизиться до американського узбережжя, сила вітру може сягати понад сто кілометрів на годину. Про це розповідають синоптики, пише "Голос Америки".

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Минулими вихідними циклон завдав потужного удару по острівних країнах Карибського басейну. Стихія докотилася до узбереж Нікарагуа та Гондурасу. Там сталися катастрофічні затоплення, руйнування інфраструктури й загрози зсувів.

У гористій місцевості Центральної Америки шторм дещо послабився. Однак метеорологи уточнюють, що він набув непередбачуваного характеру.

Вирує шторм Ета: дивіться відео

Hurricane #Eta flooded Guanacaste, Costa Rica, as it made landfall in nearby Nicaragua on Tuesday: https://t.co/Ls15AL0CYt pic.twitter.com/KLN8GXvmfF — AccuWeather (@accuweather) November 4, 2020

Strong winds from Hurricane #Eta raced through the Colombian island of San Andres, off the coast of Nicaragua Monday, as the Category 4 storm continued its path towards Central America. https://t.co/bE8WtWKPou pic.twitter.com/w3QNmQsuOf — AccuWeather (@accuweather) November 3, 2020

Довідка. Це вже 28-й потужний тропічний шторм за 2020 рік, що отримав ім'я. Востаннє таку кількість циклонів зафіксували в Атлантичному океані біля Америки у 2005 році. Синоптики вже назвали цей рік рекордним. Відповідно до системи Світової метеорологічної організації, якщо тропічний шторм досягає швидкості у понад 62 кілометри на годину, йому дають імена за наперед затвердженим списком із 21 позиції. У 2020 році перелік вичерпався раніше, тож метеорологам довелось давати штормам імені з додаткового списку.