Через погіршання погоди синоптики оголосили 7 грудня штормове попередження. Потужні пориви вітру будуть у західних областях та Приазов'ї, а також на акваторії Азовського моря.

Погода в частині областей України 7 грудня відчутно погіршилась. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень на акваторії Азовського моря очікують пориви вітру 25 – 30 метрів за секунду. Висота хвиль становитиме 15 – 20 дециметрів. Крім того, можливе швидке обмерзання суден. Через це там оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Також у західних областях та Приазов'ї пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду. У цих регіонах оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

В яких областях буде сильний вітер:

Львівській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Волинській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій.

За словами синоптиків, погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

До слова, за інформацією "Укравтодору", у більшості областей без опадів, в Одеській та Чернівецькій областях місцями падатиме сніг. На перевальних ділянках доріг також не прогнозують опадів. Температура повітря в горах від -1…-6 градусів. На перевалах мокра дорога.