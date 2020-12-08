ДСНС оголосило штормове попередження через вітри: де вдарить негода
У більшості західних, південних і східних областей 8 грудня оголосили штормове попередження. Усе через потужні вітри, які подекуди розганятимуться до 15 – 20 метрів за секунду.
Про штормове попередження 8 грудня оголосили Держслужба з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр.
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Загалом негоду варто очікувати одразу в 14 різних областях України. Тут діє перший рівень небезпеки – жовтий.
В яких областях будуть потужні вітри:
- Волинській,
- Рівненській,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Луганській.
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