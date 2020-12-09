Погода в Україні 9 грудня різко погіршиться. Через потужні вітри у більшості областей оголосили штормове попередження.

Про негоду в Україні у четвер, 9 грудня, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

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У західних, південних і східних областях очікують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

В яких областях дутимуть сильні вітри

Волинській,

Рівненській,

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Харківській.



Негода в Україні 9 грудня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Крім цього, в Україні 9 і 10 грудня на рівнинних річках, окрім української ділянки Дунаю, Дніпровського і Каховського водосховища, очікують появу первинних льодових явищ у вигляді заберегів і шуги.

Нагадаємо, на півдні та заході України синоптики прогнозують дощі, на решті території без опадів. Стовпчики термометрів вдень сягатимуть -3…+6 градусів.

Зверніть увагу! Напередодні в селі Кирилівка Запорізької області десятки баз відпочинку, готелів та пансіонатів затопило через повінь. Рятувальники попереджають, що штормова погода збережеться і 9 грудня.