В Україні знову штормове попередження: де прогнозують негоду
Погода в Україні 9 грудня різко погіршиться. Через потужні вітри у більшості областей оголосили штормове попередження.
Про негоду в Україні у четвер, 9 грудня, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
Читайте також Морози відступають: в Україну на кілька днів прийде потепління
У західних, південних і східних областях очікують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.
В яких областях дутимуть сильні вітри
- Волинській,
- Рівненській,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Харківській.
Негода в Україні 9 грудня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Крім цього, в Україні 9 і 10 грудня на рівнинних річках, окрім української ділянки Дунаю, Дніпровського і Каховського водосховища, очікують появу первинних льодових явищ у вигляді заберегів і шуги.
Нагадаємо, на півдні та заході України синоптики прогнозують дощі, на решті території без опадів. Стовпчики термометрів вдень сягатимуть -3…+6 градусів.
Поділитися новиною