Синоптики попередили про значне погіршення погодних умов 7 жовтня. Проливні дощі накриють кілька регіонів північної та центральної України. Також запокоєння викликають потужні пориви вітру, швидкість яких сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

Де прогнозують сильні зливи й грози

Потужні дощі з грозами накриють Київ та Київщину, Вінниччину, Чернігівську та Житомирську області. Про це попереджає пресслужба ДСНС.

Зверніть увагу Якою буде погода у жовтні: прогноз від синоптика

За даними синоптиків, сильні пориви вітру спостерігатимуть у центральних, східних та південних областях. Швидкість може сягати 15 – 20 метрів на секунду. Це І рівень небезпечності, жовтий.

Регіони, де попередили про погіршення погодних умов / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу Прогноз погоди на 7 жовтня: Україну накриють зливи, місцями грози

В Україні – високий рівень пожежної небезпеки

Крім того, 6 – 8 жовтня у східних областях і більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рівень пожежної небезпеки в Україні / Карта Укргідрометцентру

Як поводитися під час сильних вітрів та дощів: поради

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.