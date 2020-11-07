ВРУ прийняла закон, за яким в Україні дозволять поліції штрафувати людей за відсутність маски у громадських місцях без рішення суду. Чи будуть штрафувати депутатів у Раді за таке ж порушення – розповів Давид Арахамія.

Парламент 6 листопада схвалив закон про запровадження штрафів за відсутність захисної маски на обличчі. Причому ці штрафи правоохоронці матимуть змогу виписувати на місці та без рішення суду, нагадує 24 канал.

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У голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії запитали, хто та як буде контролювати виконання цього закону безпосередньо у Верховній Раді. Нардеп відповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що особисто буде викликати поліцію, щойно побачить людину без маски у Верховній Раді,

– запевнив Арахамія.

Нагадаємо, за зміни до кодексу про адміністративні правопорушення проголосували 262 депутати Верховної Ради.

Коли відповідний закон опублікують, "у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину" за відсутність "засобів індивідуального захисту, які закривають ніс та рот" каратимуть "штрафом від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів".

Після голосування віцеспікер Руслан Стефанчук, як пишуть у BBC, запевнив, що штрафуватимуть і народних депутатів у Верховній Раді.

Народні депутати, які будуть у залі Верховної Ради без масок, демонструють або впертість, або зверхність до щойно прийнятого закону, або відсутність інстинкту самозбереження,

– заявив Стефанчук.

І додав, що просить застосовувати до таких нардепів "засоби адміністративного впливу".

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