В Україні вже почали штрафувати за порушення маскового режиму. За відсутність засобу індивідуального захисту правоохоронці можуть виписати штраф від 170 до 255 гривень

В Україні протягом перших днів після нововведення виписали близько 1,5 тисячі штрафів. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.

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За даними Нацполіції, багатьох порушників лише попереджали про покарання, адже спершу правоохоронці роблять зауваження.

Якщо людина відреагувала на це, дістала маску та одягнула – немає сенсу її штрафувати,

– зазначив речник Нацполіції Артем Шевченко.

За його словами, спочатку правоохоронці складають мінімальний штраф, але якщо особа знову не дотримується обмеження, то має заплатити 255 гривень.

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Накласти штраф за порушення можуть не лише поліціянти, але й працівники епідемконтролю. При цьому оплатити штраф можна просто на місці, не чекаючи рішення суду.

Кожен охочий може його оскаржити. Однак міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що це коштуватиме значно дорожче.

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"Сумніваюся, що в цьому буде якийсь сенс і хтось захоче це оскаржувати. Судитися набагато дорожче, ніж сплатити штраф", – заявив міністр.

Як українці реагують на обмеження

Українці можуть перебувати без маски в парках, скверах та на вулиці. Водночас таке посилення карантину люди сприйняли неоднозначно. Більшість українців погоджується, що людей, які не носять маски, таки треба карати.

"Носити маски в громадських місцях просто необхідно. Можливо, це допоможе стримати пандемію", – заявила харків'янка.

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Однак є й ті, хто вважає таке рішення влади неправильним.

"Мені здається, що це не є найпотрібнішим введенням, адже те, чи люди одягають маску у громадських місцях, чи ні зараз не дуже впливає на ситуацію", – зазначив мешканець Харкова.

Як штрафують за кордоном

Штраф за відсутність маски в Україні є значно меншим, аніж в інших країнах. Наприклад, в Іспанії його сума становить близько 500 євро. Водночас в Італії – майже тисячу євро.

Чи стримає таке рішення стрімке поширення коронавірусу та чи зможуть мізерні штрафи хоча б трохи дисциплінувати українців – стане зрозуміло через декілька місяців.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу