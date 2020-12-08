Не одягнув маску – плати гроші: які штрафи у Швейцарії за ігнорування засобів захисту
У Швейцарії ухвалили рішення про введення системи штрафів за недотримання карантинних заходів. Наприклад, за те, що людина перебуває у громадському місці без маски, доведеться заплатити 250 швейцарських франків, а це 230 євро.
Значно більший штраф – за порушення карантину
Систему штрафів визначили 8 грудня на конференції прокурорів країни. Грошові покарання діятимуть по всій території Швейцарії. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на швейцарські ЗМІ.
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Значно дорожче обійдеться порушення правил самоізоляції. Якщо людина, яка має бути на карантині, режим порушила, то це коштуватиме їй 1500 франків, що еквівалентно 1390 євро.
Зазначимо, що з жовтня у Швейцарії є обов'язковим носіння масок у громадських місцях.
Які ще обмеження діють в країні:
- Закриті нічні клуби.
- Бари та ресторани можуть працювати до 23 годин.
- Заборонено проведення заходів із чисельністю учасників у понад 50.
- Число учасників сімейних свят має бути обмежено до 10
Чи карають за відсутність маски в Україні
6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок. При цьому засіб захисту має бути одягнений правильно. Штраф – від 170 до 255 гривень.
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