У Швейцарії ухвалили рішення про введення системи штрафів за недотримання карантинних заходів. Наприклад, за те, що людина перебуває у громадському місці без маски, доведеться заплатити 250 швейцарських франків, а це 230 євро.

Значно більший штраф – за порушення карантину

Систему штрафів визначили 8 грудня на конференції прокурорів країни. Грошові покарання діятимуть по всій території Швейцарії. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на швейцарські ЗМІ.

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Значно дорожче обійдеться порушення правил самоізоляції. Якщо людина, яка має бути на карантині, режим порушила, то це коштуватиме їй 1500 франків, що еквівалентно 1390 євро.

Зазначимо, що з жовтня у Швейцарії є обов'язковим носіння масок у громадських місцях.

Які ще обмеження діють в країні:

Закриті нічні клуби.

Бари та ресторани можуть працювати до 23 годин.

Заборонено проведення заходів із чисельністю учасників у понад 50.

Число учасників сімейних свят має бути обмежено до 10

Важливо! Станом на 8 грудня в Швейцарії виявили більше ніж 354 тисячі випадків коронавірусу. З них майже 5 500 – летальні. Одужали понад 279 тисяч осіб.

Чи карають за відсутність маски в Україні

6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок. При цьому засіб захисту має бути одягнений правильно. Штраф – від 170 до 255 гривень.