Президент України Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту. Мовиться передусім про обов’язкове носіння масок.

Докладніше про документ

Відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила 6 листопада. А 19 числа під документом свій підпис поставив Зеленський. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

До теми Рада схвалила штрафи за неносіння масок

Так, Зеленський підписав зміни до закону про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусу. Відповідно до цих змін, якщо під час карантину зайшли до громадських приміщень або у транспорт без засобів захисту, вам слід буде заплатити штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів – від 170 до 255 гривень.

Про які саме засоби захисту мовиться

Респіратори або захисні маски.

Вони повинні повністю закривати ніс і рот.

Можуть бути виготовленими самостійно.

Коментар Зеленського та його авторів про вищезазначений закон

Документ має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.

Він сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусом.

Останнє допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів.

Актуально В Україні за добу виявили 13 357 хворих на коронавірус – рекорд з початку пандемії

Що ще відомо про штафи за відсутність масок

​

Яке сьогодні передбачене покарання за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу