Часто українці отримують "листи щастя" від Державної митної службі, у яких йдеться про штраф розміром 170 тисяч гривень. Їх звинувачують у порушенні митних правил за нібито ввезену в Україну "євробляху", хоч людина могла й цього не робити. У таких випадках з'ясовують, що стали жертвами шахраїв, які зареєстрували машину на чуже прізвище.

Адвокат Тарас Гук запевнив, що панікувати не варто, адже є певний алгоритм дій у такій ситуації. В ефірі 24 каналу він наголосив, що зазвичай штрафи виписують у випадку, коли людина перетинає кордон.

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Що робити, якщо стали жертвою махінації з нерозмитненим авто:

насамперед не передавати нікому свій паспорт;

протокол про порушення митних правил – це не є вирок останньої інстанції, адже після цього є розгляд судом і лише суд накладає відповідні штрафи;

варто скористатись послугами правової допомоги, професіонала, який вже доведе в суді, що дійсно не було факту ввезення цією людиною і доручень не було;

якщо ж людина надала ще й доручення – немає можливості довести, що вона цього не робила – у такому разі треба нести відповідальність.

Водночас адвокат запевнив, що такі схеми частіше використовували у 2019 році. Вже у 2020 році складно ввезти транспортний засіб без додаткових митних платежів. "Виняток, якщо це резидент України, який має консульський облік в іншій країні", – сказав Гук.

Він зазначив, що зазвичай шахраї використовували такі схеми:

ввозили на тимчасовий час для українців; режим транзиту на резидентів – ще більш популярна схема.

Поради для тих, хто став жертвою шахраїв "євроблях": дивіться відео