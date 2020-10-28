Написання нових мінських домовленостей – ризиковане. Крім цього, це неефективний спосіб вирішення проблеми. Щоб врегулювати ситуацію на Донбасі, треба шукати рішення всередині наявних угод.

Чому не варто створювати нові мінські домовленості

Наразі країни нормандського формату не готові працювати над новим "Мінськом-3". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

До речі Якщо мінські домовленості не працюють, то підпишімо інші, – Резніков про долю "Мінська"

Про "Мінськ-1" та "Мінськ-2" сторони домовлялися під час загостреної ситуації на фронті.

Якщо ми будемо підходити до чинних мінських домовленостей як до чогось висіченого в камені, тоді нічого нікуди не злетить, тому що реальність змінюється. Потрібно шукати рішення всередині наявних домовленостей,

– додав Кулеба.

За словами Кулеби, є два шляхи. Зокрема, можна зосередитись на реалізації того, що є, чи написати щось нове. Однак у другому варіанти є високі ризики. Також для цього потрібно бажання усіх країн створювати.

Зверніть увагу! Мінські домовленості, відомі також як "Мінськ – 2", лідери "нормандської четвірки" підписали 12 лютого 2015 року. Домовленості створювали, щоб припинити війну на Донбасі.

Проблема – не у мінських домовленостях

Кулеба відзначив, що проблема полягає не у мінських домовленостях, а в тому, що ціль Росії щодо України – незмінна. Росія прагне максимально послабити Україну зсередини.

"Допоки ця ціль залишиться незмінною, можна мати "Мінськ-3, 4, 5, 6", але вони так само не будуть виконуватися", – наголосив міністр.

Тож дипломат додав, що потрібно працювати із партнерами для того, аби скоригувати ціль РФ. Кулеба запевняє, що саме тоді все може запрацювати, адже, за словами міністра, виконати другі мінські домовленості насправді не так складно. Навіть питання кордону можна вирішити, однак на це має погодитись Росія.

До теми Я не бачу доцільності змінювати нормандський формат, – Кулеба