Чи шукатимуть Фокіну заміну в ТКГ: позиція Офісу Президента
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наразі питання про заміну Фокіну у Тристоронній контактній групі не стоїть. Зауважимо, що Вітольда Фокіна звільнили з ТКГ після гучного скандалу.
За словами Єрмака, це питання має розв'язати глава української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кравчук. Про це очільник ОП сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
Важливо Чому Фокіна вирішили призначити в ТКГ: заява Єрмака
Відповідно до процедури, членів ТКГ призначає своїм указом президент, але кандидатуру погоджує і подає голова делегації.
Якщо Кравчук вважає за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився, він буде самостійно ухвалювати рішення. Поки це питання не стоїть на порядку денному
– заявив Єрмак.
Чим "відзначився" Фокін: головне
- Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Це вже не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.
Суспільство дуже гостро відреагувало на такі заяви Фокіна. А політики одразу ж почали вимагати звільнення Фокіна. Зрештою, 30 вересня Фокіна звільнили з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ щодо врегулювання миру на Донбасі.