Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наразі питання про заміну Фокіну у Тристоронній контактній групі не стоїть. Зауважимо, що Вітольда Фокіна звільнили з ТКГ після гучного скандалу.

За словами Єрмака, це питання має розв'язати глава української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кравчук. Про це очільник ОП сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Важливо Чому Фокіна вирішили призначити в ТКГ: заява Єрмака

Відповідно до процедури, членів ТКГ призначає своїм указом президент, але кандидатуру погоджує і подає голова делегації.

Якщо Кравчук вважає за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився, він буде самостійно ухвалювати рішення. Поки це питання не стоїть на порядку денному

– заявив Єрмак.

Чим "відзначився" Фокін: головне

Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Це вже не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.

Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.

Суспільство дуже гостро відреагувало на такі заяви Фокіна. А політики одразу ж почали вимагати звільнення Фокіна. Зрештою, 30 вересня Фокіна звільнили з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ щодо врегулювання миру на Донбасі.