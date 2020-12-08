З січня 2021 року Швеція головуватиме в ОБСЄ, тож Україна вирішила нагадати про "червоні лінії" щодо Донбасу. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що українська сторона готова йти на компроміс, але не на шкоду нашим національним інтересам.

Також Данілов під час зустрічі з послом Швеції Тобіасом Тибергом нагадав, що Росія повинна вивести війська з тимчасово окупованих територій і повернути Україні контроль за українсько-російським кордоном. Про це повідомили на сайті РНБО.

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Як зауважив Данілов, українська сторона ніколи не перейде "червоні лінії".

Ми разом з міжнародними партнерами прагнемо спільними зусиллями припинити війну,

– наголосив він.

Наприкінці зустрічі секретар РНБО висловив Швеції подяку за послідовну позицію щодо підтримки європейських і євроатлантичних прагнень України, а також за надану всебічну допомогу у боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

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Позиція Швеції

Тобіас Тиберг зазначив, що позиція Швеції полягає у захисті європейського безпекового порядку, який базується на трьох принципах:

кордони не можуть бути порушені,

конфлікти мають бути вирішені мирними засобами,

кожна країна має право самостійно обирати свій шлях, і це повною мірою стосується України.

Він додав, що Швеція "робитиме усе, аби захистити незалежність та цілісність інституцій ОБСЄ". Тиберг запевнив, що Україна буде одним з пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ.

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