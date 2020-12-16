Парламент Швеції проголосував за суттєве збільшення оборонного бюджету на період 2021 – 2025 років. Мовиться аж про на 40% більшу суму, а все через нестабільність у регіоні й агресивну поведінку Росії.

Шведські депутати вирішили протягом 5 років (у 2021 – 2025) збільшити оборонний бюджет країни на 40%. Це буде найпотужніше збільшення фінансування армії у Швеції за 70 років, пише Associated Press.

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Швеція помітно збільшує оборонний бюджет

Чисельність збройних сил Швеції зросте з 55 тисяч до 90 тисяч до 2030 року.

Заплановано провести модернізацію озброєння.

До 2025 року бюджет на оборону мав би сягнути у Швеції 89 мільярдів крон (10,6 мільярда доларів).

Для порівняння:

В Україні у бюджеті на 2021 рік прописали загальні видатки на національну безпеку й оборону у 268 мільярдів гривень – 9,7 мільярда доларів. Це, до слова, становить 5,93% ВВП. У Швеції витрати на оборону – 1,1% ВВП.

у бюджеті на 2021 рік прописали загальні видатки на національну безпеку й оборону у 268 мільярдів гривень – 9,7 мільярда доларів. Це, до слова, становить 5,93% ВВП. У Швеції витрати на оборону – 1,1% ВВП. У США оборонний бюджет на 2021 рік становитиме 740 мільярдів доларів. Це понад 3,4% ВВП.

Чому Стокгольм пішов на збільшення витрат на армію

У поясненні до бюджету автори вказали серед причин найважливішою ось таку:

"Є багато підстав припускати, що військовий потенціал Росії буде рости протягом наступних 10 років".

І це тоді як "Росія вже показала, що готова застосовувати військові сили для досягнення політичних цілей".

Тож збільшення оборонного бюджету спричинене загалом "новою ситуацією у сфері безпеки, пов'язаною з агресією Росії проти Грузії, окупацією Криму, конфліктом в Україні та заворушеннями у Білорусі".

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