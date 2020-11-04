Апеляційний суд міста Йончепінг у Швеції 3 листопада повністю виправдав громадян України Ярослава Лаврінова та Олександра Трайдюка, яких хибно засудили до максимального терміну ув'язнення.

Про виправдання та звільнення українців з-за ґрат повідомляє газета Expressen. Голова суду Мартін Андерссон заявив, що ніякої впевненості у скоєнні злочину Лавріновим та Трайдюком немає.

Дивіться також Забили знайомого дерев'яною палицею: на Черкащині затримали двох чоловіків

Один з них перебував у неволі понад рік. Інший – 8 місяців.

Що відомо про засудження українців у Швеції

10 серпня 2019 у містечку Маркарюд на півдні Швеції знайшли тіло вбитого 70-річного Герта-Інге Бертінссона. Його машину копи відшукали за тисячу кілометрів від місця вбивства.

Поліцейські вирішили, що до злочину причетні громадяни України, яких незабаром оголосили у міжнародний розшук. Лаврінова заарештували у серпні минулого року у Німеччині, а Трайдюка – у січні 2020 у Польщі.

Служителі Феміди домоглися визнання обох чоловіків винними та засудження їх до довічного терміну.

Втім, повторне розслідування показало, що вони взагалі не причетні до злочину.

Українців уже відпустили.