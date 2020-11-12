Уряд Швеції вирішив ввести нове обмеження через стрімке розповсюдження коронавірусу. Влада анонсувала заборону на продаж алкоголю по всій країні після 22:00. Проте це стосується лише ресторанів, барів, пабів та нічних клубів.

Заборона має діяти до кінця лютого 2021 року

Усі заклади, у яких є ліцензія на продаж алкоголю, повинні зачинити свої двері для відвідувачів не пізніше 22:30. Про це інформує The Local.

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Як зазначив глава уряду країни Стефан Левен, таке обмеження розпочне діяти вже з 20 листопада і буде в силі до кінця лютого 2021 року.

Здається, що ми рухаємося до темних часів, коли мова йде про поширення інфекції. Кожне прийняте нами рішення має значення,

– заявив Левен.

Міркують і про обмеження кількості людей при зустрічах

У Міністерстві охорони здоров'я Швеції зазначили, що саме заклади увечері стають "середовищами підвищеного ризику". Адже спілкуються багато людей, які під впливом алкоголю менше дотримуються протиепідеміологічних заходів.

Зверніть увагу! Для того, щоб обмеження набрало чинності, його мають затвердити у парламенті. І тоді це рішення набере форми закону.

В уряді Швеції зазначили, що це не останній крок, на який готові йти, аби призупинити коронавірус. Зокрема, обговорюють обмеження на кількість людей при зустрічах.