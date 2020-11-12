Вечори – без алкоголю: у Швеції готують нову заборону через поширення COVID-19
Уряд Швеції вирішив ввести нове обмеження через стрімке розповсюдження коронавірусу. Влада анонсувала заборону на продаж алкоголю по всій країні після 22:00. Проте це стосується лише ресторанів, барів, пабів та нічних клубів.
Заборона має діяти до кінця лютого 2021 року
Усі заклади, у яких є ліцензія на продаж алкоголю, повинні зачинити свої двері для відвідувачів не пізніше 22:30. Про це інформує The Local.
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Як зазначив глава уряду країни Стефан Левен, таке обмеження розпочне діяти вже з 20 листопада і буде в силі до кінця лютого 2021 року.
Здається, що ми рухаємося до темних часів, коли мова йде про поширення інфекції. Кожне прийняте нами рішення має значення,
– заявив Левен.
Міркують і про обмеження кількості людей при зустрічах
У Міністерстві охорони здоров'я Швеції зазначили, що саме заклади увечері стають "середовищами підвищеного ризику". Адже спілкуються багато людей, які під впливом алкоголю менше дотримуються протиепідеміологічних заходів.
В уряді Швеції зазначили, що це не останній крок, на який готові йти, аби призупинити коронавірус. Зокрема, обговорюють обмеження на кількість людей при зустрічах.
Яка ситуація з коронавірусом у Швеції?Станом на 12 лиcтопада у Швеції COVID-19 інфікувались понад 166 тисяч осіб. Летальних випадків – більше ніж 6 тисяч.
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