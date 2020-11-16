У Швеції влада запустила додатковий громадський транспорт, аби уникнути скупчення людей, яке може призвести до погіршення ситуації з COVID-19. Також існує додаток, завдяки якому громадяни можуть відстежити, наскільки переповнений автобус, який прямує на їх зупинку.

Кількість транспорту збільшили вдвічі. Про це в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі розповіла юристка зі Швеції Марина Траттнер.

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"Якщо в нас автобуси були кожні 10 хвилин, то зараз вони просто йдуть один за одним, чергами. Ще в нас зробили такий додаток, за яким можна відстежити кількість людей у кожному автобусі, щоб не створювати натовп", – пояснила юристка.

За словами Траттнер, таке рішення щодо громадського транспорту дійсно допомагає у боротьбі з COVID-19, однак створює незручність для школярів. Їм складно доїжджати, адже дороги перевантажені.

Яка ситуація з COVID-19 у Швеції

Юристка запевнила, що ситуація в країні стала більш серйозною. Кількість хворих почала активно збільшуватись з 28 вересня. Станом на 16 листопада зафіксували 177 тисяч хворих і 6 тисяч померлих.

У школах майже кожного тижня повідомляють, що якісь учні чи вчителі захворіли. Загальна порада для учнів – якщо вдома хтось захворів, то все одно потрібно йти у школу, якщо у самого учня немає симптомів захворювань. Діти через це хвилюються,

– зазначила Траттнер.

Водночас заклади на карантин не закривають. "Як все працювало, так і працює. Усі компанії отримують підтримку від держави. О 22:30 мають закривати усі заклади, які продають алкогольні напої. У такий спосіб хочуть зменшити кількість захворювань", – зауважила юристка.

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Вона наголосила, що громадяни Швеції дуже відповідальні, дотримуються дистанції та інших обмежень. Вони значно менше відвідують торгові центри.