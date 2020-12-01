У Стокгольмі затримали жінку, яка майже 30 років не випускала з дому власного сина. Одна з її родичок знайшла чоловіка з численними побоями.

Однак зі звинуваченнями поліції матір не погоджується. Про це повідомляє BBC.

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За даними поліції, вона не визнає, що завдала тілесних ушкоджень власному синові. Наразі йому вже 40 років.

Про інцидент вдалося дізнатися від родички, яка навідалась у їхній дім після того, як матері стало погано. Після цього її доставили в лікарню.

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Як повідомляє BBC, це був перший візит родички в гості до матері й сина за останні 20 років. Жінка й раніше намагалася привернути увагу соціальних служб до своїх родичів. Причиною було те, що затримана матір не водила сина до школи.



Затримання жінки / Фото Sven Lindwall

Коли родичка прийшла у квартиру госпіталізованої жінки, то знайшла її 40-річного сина в темряві на кухні. Оскільки на тілі чоловіка виявили побої, його також направили до місцевої лікарні. Після цього лікарі викликали правоохоронців.

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Поліція вже обгородила квартиру матері та сина. Також правоохоронці почали розслідування, щоб встановити усі деталі інциденту.