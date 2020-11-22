Іспанська влада ухвалила рішення про введення жорсткого карантину у Мадриді. З 4 грудня впродовж 10 днів до іспанської столиці не можна буде в'їхати і виїхати з неї. Також посилюють карантинні обмеженні і в Швеції.

Іспанія

Іспанська влада ухвалила рішення про введення жорсткого карантину у Мадриді. З 4 грудня впродовж 10 днів до іспанської столиці не можна буде в'їхати і виїхати з неї. Також посилюють карантинні обмеження і в Швеції, повідомляє Xinhua.

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Також в Мадриді продовжать дію комендантської години. З 00:00 до 07:00 жителі столиці не зможуть виходити на вулиці. Збиратися можна буде лише у компанії, де не більше 6 осіб.

Влада Іспанії пояснила, що все роблять для того, аби покращити ситуацію у місті до різдвяних свят. Якщо все вийде, то вони зможуть дозволити громадянам нормально відсвяткувати. Додамо, що в Іспанії продовжили дію обмежувальних заходів до 9 травня 2021 року.

Довідка. Загалом в Іспанії зафіксували вже понад 1,5 мільйонів випадків захворювання. Одужали приблизно 150 тисяч людей, а померли – понад 42 тисячі.

Швеція

У Швеції до кінця лютого 2021 року заборонили продаж алкоголю після 22:00. Правило стосується навіть барів, ресторанів та нічних клубів. У такий спосіб в країні хочуть зменшити масові вечірки, які сприяють поширенню COVID-19, повідомляє The Local.

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Також людям можна збиратись у компанії, де 8 або менше осіб. До кінця 2020 року у столиці Стокгольмі й місті Мальме не працюватимуть басейни, спортзали та музеї. Однак наразі обов'язкового маскового режиму у громадських місцях влада не запроваджує.

Варто зазначити, що Швеція була єдиною в Європі країною, яка не запроваджувала навесні суворих обмежень. Тепер уряд визнав, що це провальне рішення.