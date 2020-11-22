Швецію та столицю Іспанії закривають на карантин: що відомо про обмеження
Іспанська влада ухвалила рішення про введення жорсткого карантину у Мадриді. З 4 грудня впродовж 10 днів до іспанської столиці не можна буде в'їхати і виїхати з неї. Також посилюють карантинні обмеженні і в Швеції.
Іспанія
Іспанська влада ухвалила рішення про введення жорсткого карантину у Мадриді. З 4 грудня впродовж 10 днів до іспанської столиці не можна буде в'їхати і виїхати з неї. Також посилюють карантинні обмеження і в Швеції, повідомляє Xinhua.
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Також в Мадриді продовжать дію комендантської години. З 00:00 до 07:00 жителі столиці не зможуть виходити на вулиці. Збиратися можна буде лише у компанії, де не більше 6 осіб.
Влада Іспанії пояснила, що все роблять для того, аби покращити ситуацію у місті до різдвяних свят. Якщо все вийде, то вони зможуть дозволити громадянам нормально відсвяткувати. Додамо, що в Іспанії продовжили дію обмежувальних заходів до 9 травня 2021 року.
Швеція
У Швеції до кінця лютого 2021 року заборонили продаж алкоголю після 22:00. Правило стосується навіть барів, ресторанів та нічних клубів. У такий спосіб в країні хочуть зменшити масові вечірки, які сприяють поширенню COVID-19, повідомляє The Local.
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Також людям можна збиратись у компанії, де 8 або менше осіб. До кінця 2020 року у столиці Стокгольмі й місті Мальме не працюватимуть басейни, спортзали та музеї. Однак наразі обов'язкового маскового режиму у громадських місцях влада не запроваджує.
Варто зазначити, що Швеція була єдиною в Європі країною, яка не запроваджувала навесні суворих обмежень. Тепер уряд визнав, що це провальне рішення.
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