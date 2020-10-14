Швейцарія ввела санкції проти 40 білоруських чиновників: хто в списку
Швейцарія запровадила обмеження проти 40 білоруських високопосадовців. У санкційному списку, зокрема, міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв та голова ЦВК Лідія Ярмошина.
Перелік білоруських чиновників опублікований на сайті Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.
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Санкції передбачають блокування рахунків та заборону в'їзду до Швейцарії. Вони набули чинності з 13 жовтня.
До "чорного списку" увійшли міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, його заступники та інші правоохоронці, причетні до жорстокого розгону протестувальників. Також колишній глава КДБ Валерій Вакульчик разом зі своїми заступниками
Крім цього, Швейцарія запровадила санкції проти ексгенерального прокурора Олександра Канюка, голови Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиної та ще низки членів ЦВК.
Санкції проти білоруської влади: що відомо
- Євросоюз 2 жовтня оприлюднив список білоруських посадовців, які підпадають під санкції. В ньому є 40 прізвищ. Більшість із чиновників – міністри, силовики та члени ЦВК Білорусі. Однак Олександра Лукашенка в списку не було.
- Також 2 жовтня проти 8 білоруських високопосадовців ввело санкції Міністерство фінансів США.
- 12 жовтня очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що попередні санкції щодо Білорусі не були ефективними і запропонував додати до санкційного списку Лукашенка.
- Згодом Рада ЄС повідомила: якщо ситуація у Білорусі не покращиться, Лукашенку теж варто готуватися до санкцій.