Швейцарія запровадила обмеження проти 40 білоруських високопосадовців. У санкційному списку, зокрема, міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв та голова ЦВК Лідія Ярмошина.

Перелік білоруських чиновників опублікований на сайті Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.

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Санкції передбачають блокування рахунків та заборону в'їзду до Швейцарії. Вони набули чинності з 13 жовтня.

До "чорного списку" увійшли міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, його заступники та інші правоохоронці, причетні до жорстокого розгону протестувальників. Також колишній глава КДБ Валерій Вакульчик разом зі своїми заступниками

Крім цього, Швейцарія запровадила санкції проти ексгенерального прокурора Олександра Канюка, голови Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиної та ще низки членів ЦВК.

Санкції проти білоруської влади: що відомо