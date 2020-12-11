Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка і його сина
Уряд Швейцарії ввів санкції проти самопроголошеного президента Олександр Лукашенко. Окрім цього, під обмеження потрапили ще 15 громадян Білорусі.
В санкційному списку також є син Лукашенка – Віктор. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.
До слова У Білорусі відреагували на санкції сусідів та заявили про конституційні зміни в державі
Всі, хто потрапив під обмеження, несуть відповідальність за акти насильства і довільні арешти, що здійснювалися після президентських виборів в Білорусі.
Що передбачають санкції
- Блокування рахунків.
- Заборона в'їзду до країни й транзит через неї.
Санкції набувають чинності з 11 грудня.
Які ще країни ввели санкції проти Білорусі
- 29 вересня Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка та ще 7 посадовців. Причина – порушення прав людини після фальсифікації президентських виборів.
- 25 вересня санкційний список людей, які причетні до фальсифікацій та насилля щодо мітингувальників, розширили Литва, Латвія та Естонія.
- 6 листопада новий пакет обмежень затвердив і Євросоюз. Олександр Лукашенко потрапив у "чорний список" вперше.
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