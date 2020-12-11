Уряд Швейцарії ввів санкції проти самопроголошеного президента Олександр Лукашенко. Окрім цього, під обмеження потрапили ще 15 громадян Білорусі.

В санкційному списку також є син Лукашенка – Віктор. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

До слова У Білорусі відреагували на санкції сусідів та заявили про конституційні зміни в державі

Всі, хто потрапив під обмеження, несуть відповідальність за акти насильства і довільні арешти, що здійснювалися після президентських виборів в Білорусі.

Що передбачають санкції

Блокування рахунків.

Заборона в'їзду до країни й транзит через неї.

Санкції набувають чинності з 11 грудня.

Які ще країни ввели санкції проти Білорусі