У Швейцарії з'явилася ініціатива виплатити усім громадянам країни, зокрема й дітям по 7500 швейцарських франків, а це майже 7000 євро. Така разова виплата має знизити вартість національної валюти.

Це питання навіть хочуть винести на референдум, якщо його підтримає 100 тисяч людей. Про це повідомляє швейцарське агентство Watson.

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Виплату грошей ініціювали семеро жителів кантону Санкт-Галлен. На їхню думку, Національний банк Швейцарії повинен виплатити "вертолітні гроші", щоб знизити вартість національної валюти.

Що відомо про "вертолітні гроші"? Це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Метод передбачає вільне їх між кінцевими споживачами.

Автори швейцарської ініціативи вважають, що для виплати необхідно надрукувати нові гроші, а запропоновану суму варто звільнити від податків. Необхідну підтримку ініціатива має отримати до 22 квітня 2022 року. Якщо референдум все ж відбудеться, то гроші виплатять не пізніше, ніж через рік після ухвалення ініціативи.

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