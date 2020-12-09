У Швейцарії міністра економіки Гі Пармелена обрали президентом на 2021 рік. Він замінить на посаді Симонетту Зоммаругу вже з 1 січня.

Вибори відбулися 9 грудня на спільному засіданні 2 палат Федеральних зборів. Про це повідомляє видання 24heures.

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Пармелена обрали 188 голосами з 202 дійсних бюлетенів. Відповідна кількість на 2 голоси більша, ніж у Симонетти Зоммаруги на виборах у 2019 році.

Як обирають президента

Президента Швейцарії обирають серед членів уряду за так званим принципом перший серед рівних. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на 7 років – на один рік.

Водночас зміна президента не позначиться на політиці країни. Тобто президент Швейцарії не є главою держави, оскільки відповідні функції виконують колективно всі члени Федеральної ради.

Проте президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду, президент також приймає візити глав іноземних держав.

Що відомо про Пармелена