У Швейцарії обрали нового президента: що про нього відомо
У Швейцарії міністра економіки Гі Пармелена обрали президентом на 2021 рік. Він замінить на посаді Симонетту Зоммаругу вже з 1 січня.
Вибори відбулися 9 грудня на спільному засіданні 2 палат Федеральних зборів. Про це повідомляє видання 24heures.
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Пармелена обрали 188 голосами з 202 дійсних бюлетенів. Відповідна кількість на 2 голоси більша, ніж у Симонетти Зоммаруги на виборах у 2019 році.
Як обирають президента
Президента Швейцарії обирають серед членів уряду за так званим принципом перший серед рівних. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на 7 років – на один рік.
Водночас зміна президента не позначиться на політиці країни. Тобто президент Швейцарії не є главою держави, оскільки відповідні функції виконують колективно всі члени Федеральної ради.
Проте президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду, президент також приймає візити глав іноземних держав.
Що відомо про Пармелена
- Гі Пармелен народився 9 листопада 1959 року в місті Бюрсен. У 1985 році він отримав диплом спеціаліста у сфері виноградарства.
- У політиці – з 1993 року, очолював муніципальну раду. У 2003 році його обрали до Національної ради Швейцарії.
- В уряді Гі Пармелен перебуває з 2016 року. Він був міністром оборони, захисту населення і спорту до 2018 року, а потім очолив міністерство економіки.
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