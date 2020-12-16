Уряд Швейцарської конфедерації вирішив запровадити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і його найближчих соратників, серед яких – син диктатора.

Це вже другий набір недавніх санкцій, які Берн запроваджує проти представників білоруського керівництва. Перші санкції були запроваджені ще у жовтні 2020 року, відразу ж після початку протестів у Білорусі і їхнього силового придушення. Таким чином, Швейцарія діє в тому ж напрямку, що і Європейський Союз.

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Швейцарія не зберегла нейтралітет щодо подій в Білорусі

Однак я не випадково згадую про рішення саме Швейцарії. Це нейтральна країна, уряд якої вкрай неохоче та обережно приєднується до будь-яких режимів санкцій. Берн намагається бути посередником, а не суддею.

Однак у випадку з Лукашенком просто неможливо зберігати нейтралітет – настільки огидно і нахабно поводиться білоруський правитель стосовно власного народу. І Швейцарія просто діє так, як на її місці діяла б будь-яка цивілізована країна.

Будь-яка? Та ні, не будь-яка. А що ж Україна? А нічого. Україна дійсно обіцяла Європейському Союзу приєднатися до санкцій проти білоруських чиновників – і про це навіть оголосив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Однак на практиці цього не сталося. Рішення про запровадження санкцій приймається на засіданні РНБО і підписується президентом. Секретар РНБО Олексій Данилов неодноразово говорив про події в Білорусі як про виклик для України. Президент Володимир Зеленський неодноразово засуджував насильство в сусідній країні.

Однак це – лише слова. Ніяких конкретних заходів у Києві не вживають – ні щодо самого Лукашенка, ні щодо його оточення. І залишається тільки гадати, в чому ж причина цього зволікання, а, може, і відмови від власних обіцянок – в особистій симпатії, яку Зеленський може відчувати до Лукашенка або у корупційних зв'язках українських і білоруських чиновників і олігархів.

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У будь-якому випадку, така зухвала поведінка аж ніяк не прикрашає Україну. Адже наша країна постійно наполягає на пролонгації європейських санкцій проти Росії – і, до речі, сьогодні ці санкції продовжені на чергові шість місяців. Але з боку самої України аналогічної солідарності з ЄС – коли мова йде про тиск на Лукашенка – як бачимо, не спостерігається.

Джерело: Facebook