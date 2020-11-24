У Швейцарії в місті Лугано жінка накинулася з ножем на 2 відвідувачок торгового центру. Постраждалі отримали поранення.

Нападниця кричала, що вона з терористичної організації "Ісламська держава", запевнили очевидці. Про це повідомляє видання Corriere del Ticino.

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Деталі інциденту

Напад стався на 5 поверсі торгового центру приблизно о 14 годині. Молода жінка з невідомих причин накинулася з ножем на інших жінок, одну з них вона поранила у шию. У поліції зазначили, що стан постраждалої є важким, але її життю нічого не загрожує.

Інша з 2 потерпілих також отримала ножові поранення. За відповідною інформації, її рани мають менший ступень тяжкості. Очевидці інциденту розповіли, що під час атаки нападниця використала кухонний ніж, який був виставлений в одній з вітрин магазинів.

Розслідування нападу проводить швейцарська поліція. Працівники правоохоронних органів країни не виключили терористичних мотивів.