У Швейцарії жінка напала з ножем на людей в ТРЦ: не виключили тероризм
У Швейцарії в місті Лугано жінка накинулася з ножем на 2 відвідувачок торгового центру. Постраждалі отримали поранення.
Нападниця кричала, що вона з терористичної організації "Ісламська держава", запевнили очевидці. Про це повідомляє видання Corriere del Ticino.
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Деталі інциденту
Напад стався на 5 поверсі торгового центру приблизно о 14 годині. Молода жінка з невідомих причин накинулася з ножем на інших жінок, одну з них вона поранила у шию. У поліції зазначили, що стан постраждалої є важким, але її життю нічого не загрожує.
Інша з 2 потерпілих також отримала ножові поранення. За відповідною інформації, її рани мають менший ступень тяжкості. Очевидці інциденту розповіли, що під час атаки нападниця використала кухонний ніж, який був виставлений в одній з вітрин магазинів.
Розслідування нападу проводить швейцарська поліція. Працівники правоохоронних органів країни не виключили терористичних мотивів.
Що відомо про "Ісламську державу"
- Декілька радикальних ісламських організацій у квітні 2013 року об'єдналися в одне утворення – "Ісламська держава Іраку та Лівану".
- Територію в районі Іраку, Сирії та Лівану з населенням у понад 10 мільйонів людей контролювала ця невизнана мусульманська терористична держава.
- Мета утворення – розширення впливу на Землю попри будь-які жертви. Організація змінила назву на "Ісламська держава" у червні 2014 рок, більшість ЗМІ все одно називають її ІДІЛ.
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