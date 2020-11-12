Перед проведенням виборів на території ОРДЛО місцевих мешканців треба ментально повернути в Україну. Водночас швидкі вибори можуть загрожувати національній безпеці.

Потрібно мінімум 1 – 2 роки, щоб провести ментальну деокупацію населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив секретар Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, на території Луганщини є значна кількість проросійськи налаштованого населення. Костенко зазначив, що там повністю провалили українську інформаційну кампанію. У деяких містах взагалі немає безкоштовного доступу до українських телеканалів.

У школах Луганщини деякі вчителі, які дивляться проросійські канали, налаштовують дітей проти українських військовослужбовців, – розповів він.

Як заявив Костенко, вони також переконують учнів, що саме Україна почала війну.

Ментальна деокупація: як діяти

За словами Костенка, потрібно починати з найменших кроків. Зокрема, на прилеглих територіях варто "піднімати" економіку та демонструвати високий рівень життя.

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На думку нардепа, прилеглі території потрібно забезпечити окремий інформаційним ресурсом. Також треба проводити українську політику так, щоб люди на окупованих територіях знали, що їх хочуть повернути, але в проукраїнську державу.

Якими будуть вибори

Як заявив Костенко, перед проведенням виборів має пройти стільки ж часу, скільки територія була окупована. Довідка. Українська делегація у ТКГ представила свій "План дій по Донбасу". Одним з кроків є підготовка і проведення на території ОРДЛО місцевих виборів. Детальніше про це – читайте тут.

"Ці вибори виграють бойовики, які вбивали українських солдатів, а також ті, хто примушував мирне населення діяти за їхніми правилами", – розповів він.

Секретар Комітету Ради зазначив, що від швидких виборів ми можемо отримати тільки це.

Розмінування ділянок до Різдвяних свят

Костенко розповів, що перед розмінуванням варто подивитися, що це за ділянки та який там ступінь замінування.

Зверніть увагу! Українська делегація в ТКГ наполягає на початку гуманітарного розмінування. Йдеться про 19 замінованих ділянок. Детальніше про це – читайте тут.

На його думку, якщо сторони конфлікту матимуть бажання та ресурси, то розмінувати ділянки до Різдвяних свят цілком можливо. Втім, це тільки припущення. Натомість повернення військовополонених, за словами Костенка, залежатиме від української влади, позиції Російської Федерації та людей, які ведуть переговори.

Як діятиме Путін

Костенко припустив, що Путін може залишити свої війська на Донбасі під виглядом миротворців. Він заявив, що російський президент не збирається йти з Донбасу. Через це він і наполягає на Мінському процесі.

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"Розуміючи те, що ми його не будемо виконувати, Путін буде за допомогою своїх збройних сил впливати на українську та міжнародну політику", – підкреслив він.

Як зазначив Костенко, якщо вибори в ОРДЛО проведуть раніше, то російський президент введе своїх людей в політичну систему України.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу