Окупаційна влада Криму не контролює поширення коронавірусу COVID-19 на півострові. Ситуація там вже близька до катастрофічної.

Про це постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив під час зустрічі з послами держав-членів ЄС, пише "Радіо Свобода".

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Він наголосив, що підконтрольна Росії влада півострова не може виконати свої зобов'язання щодо захисту місцевих жителів та належно піклуватися про їхні життя та здоров'я.

За словами Кориневича, у лікарнях Криму недостатньо місць та ліжок для інфікованих коронавірусом. Людей залишають без медичної допомоги – їх переводять у санаторії або ж взагалі відмовляють у госпіталізації.

Немає можливості пройти тест на COVID-19 добровільно. Іноді доводиться чекати понад 24 години, поки машина швидкої допомоги приїде на виклик,

– підкреслив представник Зеленського.

Він також зауважив, що у місцевих аптеках немає основних препаратів. А статистика щодо коронавірусу на півострові спотворюється окупантами. Об'єктивної інформації немає, ніхто не контролює дотримання карантинних обмежень.

COVID-19 в окупованому Криму: основне

Окупанти повідомляють, що станом на 18 листопада у Криму виявили 16 369 випадків коронавірусу, з них 3 636 – у Севастополі.

Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 319 людей. Натомість 11 190 пацієнтам вдалося одужати.

Місцеві вчені розробили власну вакцину проти коронавірусу та вже почали тестувати її на кроликах.

Важливо! За ситуацію з COVID-19 у Криму цілком і повністю відповідальна лише Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.