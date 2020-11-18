Швидку чекають понад 24 години, – представник Зеленського про COVID-19 у Криму
Окупаційна влада Криму не контролює поширення коронавірусу COVID-19 на півострові. Ситуація там вже близька до катастрофічної.
Про це постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив під час зустрічі з послами держав-членів ЄС, пише "Радіо Свобода".
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Він наголосив, що підконтрольна Росії влада півострова не може виконати свої зобов'язання щодо захисту місцевих жителів та належно піклуватися про їхні життя та здоров'я.
За словами Кориневича, у лікарнях Криму недостатньо місць та ліжок для інфікованих коронавірусом. Людей залишають без медичної допомоги – їх переводять у санаторії або ж взагалі відмовляють у госпіталізації.
Немає можливості пройти тест на COVID-19 добровільно. Іноді доводиться чекати понад 24 години, поки машина швидкої допомоги приїде на виклик,
– підкреслив представник Зеленського.
Він також зауважив, що у місцевих аптеках немає основних препаратів. А статистика щодо коронавірусу на півострові спотворюється окупантами. Об'єктивної інформації немає, ніхто не контролює дотримання карантинних обмежень.
COVID-19 в окупованому Криму: основне
- Окупанти повідомляють, що станом на 18 листопада у Криму виявили 16 369 випадків коронавірусу, з них 3 636 – у Севастополі.
- Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 319 людей. Натомість 11 190 пацієнтам вдалося одужати.
- Місцеві вчені розробили власну вакцину проти коронавірусу та вже почали тестувати її на кроликах.
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