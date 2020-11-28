Лідер Китаю Сі Цзіньпін звернувся до військових керівників армії своєї країни. Він закликав "не боятися смерті" чи будь-яких негараздів і готуватися "до переможних воєн".

25 листопада Сі Цзіньпін зустрічався з воєначальниками армії Китаю. Він закликав військових "не боятися смерті й негараздів і зосередитися на підготовці до переможних воєн". ​

Про це розповіли у виданні Daily Mail, про це ж свідчать матеріали китайського державного інформаційного агентства "Сіньхуа".

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У середині жовтня, нагадаємо, від Цзіньпіна вже лунали схожі слова. Тоді лідер Китаю закликав солдатів "скерувати розум і енергію на підготовку до війни". Цзіньпін переконаний, що ключ до перемоги у війнах – це посилення підготовки.

Військовий вишкіл – регулярне і центральне завдання армії. Це основний спосіб підвищення бойової ефективності. Це – безпосередня підготовка до битв,

– сказав глава Китаю.

І наголосив, що військовий розвиток країни і її роль у світі вступили у "нову еру". Тож і армія Китаю зобов'язана стати силою світового масштабу і класу.

Усі ці заяви лідера Китаю звучать на тлі сплеску політичної напруги між Пекіном та іншими країнами, особливо США:

Головна проблема у тім, що США підтримують Тайвань (острів фактично незалежний, але формально – китайська провінція).

(острів фактично незалежний, але формально – китайська провінція). Вашингтон навіть схвалив дві угоди з продажу зброї й систем захисту на суму у 4,2 мільярда доларів (це буквально розлютило Пекін). МЗС Китаю пообіцяло помститися Штатам.

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