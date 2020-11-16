У Новосибірську влада серйозно обдумала проблему зі сніговими заметами. Результатом цього стала цікава ідея: а чому б не боротися з ними за допомогою фекалій.

У мерії Новосибірська обдумали ідею застосування на вулицях міста снігоплавильних станцій на фекальному паливі. Ідея владі сподобалася. Про це розповіли у місцевих виданнях "Континент Сибирь" та "Сиб.фм".

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Чому ж у Росії, нафтовій державі, виникла потреба пересадити комунальників на автомобілі на фекальному паливі – поки що не відомо. Відомо тільки, що керівник автодору Новосибірська Юрій Сердюк заявив таке:

Використання "фекальних" автомобілів – найдешевший шлях.

Ба більше, це паливо настільки ефективне, що дозволяє підтримувати "оптимальну для плавлення снігу температуру в 16 градусів".

Що це за паливо, де його братимуть та як конкретно будуть застосовувати? На ці питання мерія не відповіла.



Комунальники Сибіру пересядуть на транспорт на фекальному паливі / Фото з соцмереж

Мешканці Новосибірська, варто зауважити, зустріли ініціативу владу без захвату:

По-перше, вони розуміють, як "чудово" тепер пахнутимуть вулиці їхнього міста.

По-друге, розтоплений "фекальним" вогнем сніг піде у каналізацію – тобто запах може заполонити не тільки вулиці, а й будинки.

По-третє, стічні й підземні води підуть у річку Об, і як це відіб'ється на екології регіону – важко й уявити.

"Не зупиняйтеся. Пора топити котельні кізяками", – іронічно підсумував дискусію у фейсбуці директор агентства "Центр ділового життя" Новосибірська Андрій Кузнєцов.

"Звикайте до смороду", – засумували містяни у коментарях до допису.

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