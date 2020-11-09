Правління і наглядова рада Siemens AG схвалили продаж компанії Flender GmbH – провідного світового постачальника механічних та електричних приводних систем – компанії Carlyle. Відповідну угоду сторони підписали сьогодні. Вартість підприємства 2,025 млрд євро.

Продаючи Flender, компанія робить ще один важливий крок у своїй стратегії Vision 2020+, що дозволяє Siemens стати спеціалізованою технологічною компанією. Плани компанії Carlyle – після успішної переорієнтації Flender – полягають в подальшому прискоренні зростання і всебічному розвитку її сильних сторін внаслідок надання більшої незалежності й свободи дій. Продаж також дає можливість відмовитися від запланованого раніше виділення і публічного лістинга. Очікується, що операція буде закрита в першій половині 2021 року перед цим вона підлягає схваленню щодо іноземних інвестицій та антимонопольного законодавства.

Наш початковий план полягав у тому, щоб розмістити Flender на фондовій біржі шляхом відокремлення. Але ми завжди були відкриті й для альтернативних рішень. Інтерес, проявлений численними інвесторами, ясно показує, наскільки привабливою є компанія, і наскільки їх наміри відповідають підходу, якого ми дотримуємося щодо наших портфельних компаній,

– пояснює фінансовий директор Siemens Ральф Томас, який також відповідає за портфельні компанії.

Flender – світовий чемпіон в області вітроенергетики й промислового устаткування. Завдяки своєму унікальному портфелю продуктів та технологій і глобальної присутності компанія займає ідеальні позиції для стійкого зростання. В Carlyle ми з нетерпінням чекаємо можливості підтримати майбутній розвиток компанії внаслідок нашого промислового досвіду й інвестицій в технологічну та сервісну платформу, яку Flender використовує для обслуговування своїх клієнтів на глобальному рівні,

– сказав Грегор Бем, виконавчий директор Carlyle.

В рамках продажу компанія Carlyle погодилась взяти на себе довгострокові зобов'язання перед Flender і її співробітниками.

Цим кроком Carlyle підтримує курс на майбутнє, про яке оголосила Flender, і демонструє свою вдячність співробітникам компанії. Продаж Flender є свідченням того, що стратегічне рішення щодо підрозділу Siemens POC було успішним. Мета полягає в тому, щоб надати портфельним компаніям більшу незалежність і автономію, можливо, також у зв'язку зі зміною власника. 1 квітня 2019 року компанія Siemens об'єднала кілька бізнес-підрозділів в рамках портфельних компаній. У шести POC-підрозділах працює близько 21 500 співробітників, і вони приносять дохід близько 5 мільярдів євро.