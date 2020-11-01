Сила землетрусу, який стався в Егейському морі біля берегів Туреччини та Греції дорівнював силі вибуху 40 ядерних бомб. Турецькі сейсмологи попереджають, що можливі повторні поштовхи.

Це один із 17 землетрусів такого масштабу в регіоні протягом останніх 2500 років. Про це заявив сейсмолог, професор Овгюн Ахмет Ерджан, повідомляє AFAD. Актуально Нищівний землетрус у Туреччині: майже 900 людей отримали поранення, кількість жертв зростає Чи можливі нові землетруси За прогнозами турецьких дослідників, вплив землетрусу буде доволі значним.

Водночас вторинні поштовхи можуть тривати від 15 до 30 днів. За даними сейсмологів, вони можуть досягати магнітуди 5,9. Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа зауважив, що держава переживає вкрай важкі часи. Мовляв, землетрус у період пандемії – це гірше, ніж будь-коли.



Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже висловив співчуття співгромадянам, які постраждали внаслідок землетрусу в Ізмірі. Що відомо про землетрус в Туреччині та Греції Епіцентр землетрусу залягав у Егейському морі біля берегів Туреччини (провінція Ізмір). Його магнітуда склала 6,6. Водночас Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) присвоїв землетрусу магнітуду 7.

Унаслідок стихії найбільше постраждало місто Ізмір. Тут землетрус зруйнував приблизно 100 будинків.

Загинуло понад 50 людей. Ще 896 постраждали. Лікарні в турецькому Ізмірі переповнені пораненими. Деякі люди все ще можуть перебувати під завалами. Потужний землетрус в Туреччині та Греції: дивіться відео