Сила землетрусу в Туреччині дорівнювала вибуху 40 ядерних бомб, – сейсмолог
Сила землетрусу, який стався в Егейському морі біля берегів Туреччини та Греції дорівнював силі вибуху 40 ядерних бомб. Турецькі сейсмологи попереджають, що можливі повторні поштовхи.
Це один із 17 землетрусів такого масштабу в регіоні протягом останніх 2500 років. Про це заявив сейсмолог, професор Овгюн Ахмет Ерджан, повідомляє AFAD.
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Чи можливі нові землетруси
- За прогнозами турецьких дослідників, вплив землетрусу буде доволі значним.
- Водночас вторинні поштовхи можуть тривати від 15 до 30 днів. За даними сейсмологів, вони можуть досягати магнітуди 5,9.
Що відомо про землетрус в Туреччині та Греції
- Епіцентр землетрусу залягав у Егейському морі біля берегів Туреччини (провінція Ізмір). Його магнітуда склала 6,6. Водночас Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) присвоїв землетрусу магнітуду 7.
- Унаслідок стихії найбільше постраждало місто Ізмір. Тут землетрус зруйнував приблизно 100 будинків.
- Загинуло понад 50 людей. Ще 896 постраждали. Лікарні в турецькому Ізмірі переповнені пораненими. Деякі люди все ще можуть перебувати під завалами.
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