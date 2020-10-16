Стрілятимуть по людях із вогнепальної зброї: МВС Білорусі застерегло протестувальників
МВС Білорусі заявило, що силовики "гуманно" застосовуватимуть вогнепальну зброю під час акцій протесту. Якщо мітингувальники чинитимуть активний спротив діям ОМОНу, у них стрілятимуть.
Подробиці про застосування зброї до активістів
Найнебезпечніших протестувальників просто "приберуть" з вулиць. Про це в інтерв'ю телеканалу "1 Беларусь" заявив глава антикорупційного управління білоруського МВС Микола Карпенков.
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Ми, звичайно ж, гуманно застосовуватимемо зброю до них, зокрема, і вогнепальну. І найнебезпечніших "гострокопитних" ми з вулиці приберемо. Ті, хто підіймуть руку із заточкою на співробітника правоохоронних органів, по них застосують вогнепальну зброю,
– розповів Карпенков.
"Бандити палять автівки і повертають 90-ті"
- Посадовець також розповів, начебто на вулицях Білорусі бандити палять автівки, нападають на добрих силовиків зі сльозогінним газом та навіть погрожують розправами цілим сім'ям.
- На думку Карпенка, на протести не виходять справжні патріоти Білорусі. Мовляв, серед мітингувальників є тільки радикали, які прикриваються мирним населенням, як живим щитом.
- Посадовець з МВС навіть заявив про повернення 90-х років. Стверджує, що є злочинні угрупування, які хочуть "на соціальних ліфтах з бандитів та раніше засуджених людей піднятися і стати польовими командирами або депутатами". На думку Карпенкова, саме такі привілеї обіцяє активістам лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.