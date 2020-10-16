МВС Білорусі заявило, що силовики "гуманно" застосовуватимуть вогнепальну зброю під час акцій протесту. Якщо мітингувальники чинитимуть активний спротив діям ОМОНу, у них стрілятимуть.

Подробиці про застосування зброї до активістів

Найнебезпечніших протестувальників просто "приберуть" з вулиць. Про це в інтерв'ю телеканалу "1 Беларусь" заявив глава антикорупційного управління білоруського МВС Микола Карпенков.

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Ми, звичайно ж, гуманно застосовуватимемо зброю до них, зокрема, і вогнепальну. І найнебезпечніших "гострокопитних" ми з вулиці приберемо. Ті, хто підіймуть руку із заточкою на співробітника правоохоронних органів, по них застосують вогнепальну зброю,

– розповів Карпенков.

"Бандити палять автівки і повертають 90-ті"

Посадовець також розповів, начебто на вулицях Білорусі бандити палять автівки, нападають на добрих силовиків зі сльозогінним газом та навіть погрожують розправами цілим сім'ям.

На думку Карпенка, на протести не виходять справжні патріоти Білорусі. Мовляв, серед мітингувальників є тільки радикали, які прикриваються мирним населенням, як живим щитом.

Посадовець з МВС навіть заявив про повернення 90-х років. Стверджує, що є злочинні угрупування, які хочуть "на соціальних ліфтах з бандитів та раніше засуджених людей піднятися і стати польовими командирами або депутатами". На думку Карпенкова, саме такі привілеї обіцяє активістам лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Зверніть увагу! Під час мирних протестів у Білорусі силовики вбивають та калічать мирних протестувальників. Зокрема, лише за офіційними даними, у сутичках загинули 4 мітингувальників. ОМОНівці не щадять нікого: ні дітей, ні літніх людей, ні вагітних жінок. Детальніше про протести у Білорусі можна прочитати тут.