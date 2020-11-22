Під час мирного мітингу у столиці Білоруська Мінську силовики затримали понад 240 людей. Також ОМОНівці застосували проти протестувальників спецзасоби. У МВС Білорусі підтвердили цей факт та навіть знайшли цьому виправдання.

Речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що спецзасоби використовувалися, коли під час затримання деякі демонстранти чинили "опір співробітникам міліції". Про це повідомляє видання DW.

Важливо У Білорусі за час протестів затримали понад 30 тисяч людей

Раніше низка ЗМІ поширили кадри, де видно, як силовики активно застосовують спецзасоби, зокрема, світло-шумові гранати та водомети проти учасників акції протесту. Вражає, але люди спокійно відреагували на застосування спецзасобів силовиками. Учасники демонстрацій навіть не розбіглись після вибухів.

Що відомо про затриманих

Правозахисний центр "Вясна" нарахував вже понад 240 затриманих під час акцій протесту в Мінську та низці інших білоруських міст. Список із прізвищами затриманих постійно оновлюється.

Силовики у Мінську застосували спецзасоби: дивіться відео

Що відбувалося у Білорусі 22 листопада

У цей день білоруси у Мінську запланували влаштувати Марш проти фашизму. Однак е до старту акцій учасників почали розганяти та затримувати.

Однак е до старту акцій учасників почали розганяти та затримувати. 106 день масових акцій протесту в Білорусі відзначився також і тим, що марші в різних містах країни подекуди переростали в живі ланцюги солідарності.

Як видно на поширених у соцмережах кадрах, протестувальники вишикувалися в такі ланцюги, зокрема, в Гродно і в Полоцьку.

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