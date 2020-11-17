Силовики у Мінську ногами порозбивали лампадки біля меморіалу: відео
У Мінську під час протестів силовики ногами порозбивали лампадки меморіалу на вулиці Притицького. Потім ОМОНівці втекли.
Інцидент трапився 15 листопада. Відео оприлюднили на ютуб-каналі TUT.by
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Силовики підійшли групою до меморіалу, а потім ногами порозбивали лампадки. Згодом ОМОНівці забрались з місця події. Очевидці викрикували їм "фу".
До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав навести порядок у Мінську та прибрати стихійні меморіали. Політик стверджує, що вшанування жертв протестів перетворює столицю у кладовище.
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Силовики у Білорусі розбивають лампадки, дивіться відео:
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