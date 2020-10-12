Мирний Марш пенсіонерів у центрі білоруської столиці завершився жорстоким розгоном мирних демонстрантів. Силовики застосували сльозогінний газ і петарди проти пенсіонерів. За даними журналістів, щонайменше однієї жінці стало зле.

Силовики підірвали петарду і навіть застосували світло-шумові гранати. Про це повідомляє видання TUT.BY.

Важливо На вулиці Мінська вийшли пенсіонери: вони годували людей пиріжками та заважали ОМОНу

За інформацією свідків подій, біля Білоруського національного технічного університету почалися затримання студентів, які вийшли підтримати протестувальників, пенсіонери намагалися їх відбити. Тоді у хід пішли світло-шумові гранати.

Після цього до університету виїхала карета "швидкої", а журналісти заявили, що одній жінці стало зле.

Як таку жорстокість пояснили у МВС Білорусі

Представник пресслужби Мінміськвиконкому Роман Лашкевич підтвердив, що силовики використовували сльозогінний газ і світлошумові патрони. За його словами, сталося це нібито через те, що громадяни почали "проявляти агресію проти співробітників правоохоронних органів і їх транспортного засобу".

Вочевидь агроесією у МВС Білорусі є закидання машини силовиків живими квітами.

Жорстоке придушення протестів у Білорусі: головне

Протести у Білорусі почалися ще 9 серпня і стали відповіддю на фальсифікацію президентських виборів. Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників.

Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників. Попри обурення білорусів та невизнання виборів світовою спільнотою, Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом.

Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, затримали вже понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, затримали вже понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули. Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій. 5 жовтня у Мінську також пройшов Марш пенсіонерів.

Марш пенсіонерів у Мінську 12 жовтня / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"