Протести у Мінську завершився жорстким розгоном: силовики застосували петарди проти пенсіонерів
Мирний Марш пенсіонерів у центрі білоруської столиці завершився жорстоким розгоном мирних демонстрантів. Силовики застосували сльозогінний газ і петарди проти пенсіонерів. За даними журналістів, щонайменше однієї жінці стало зле.
Силовики підірвали петарду і навіть застосували світло-шумові гранати. Про це повідомляє видання TUT.BY.
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За інформацією свідків подій, біля Білоруського національного технічного університету почалися затримання студентів, які вийшли підтримати протестувальників, пенсіонери намагалися їх відбити. Тоді у хід пішли світло-шумові гранати.
Після цього до університету виїхала карета "швидкої", а журналісти заявили, що одній жінці стало зле.
Як таку жорстокість пояснили у МВС Білорусі
Представник пресслужби Мінміськвиконкому Роман Лашкевич підтвердив, що силовики використовували сльозогінний газ і світлошумові патрони. За його словами, сталося це нібито через те, що громадяни почали "проявляти агресію проти співробітників правоохоронних органів і їх транспортного засобу".
Вочевидь агроесією у МВС Білорусі є закидання машини силовиків живими квітами.
Жорстоке придушення протестів у Білорусі: головне
- Протести у Білорусі почалися ще 9 серпня і стали відповіддю на фальсифікацію президентських виборів. Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників.
- Попри обурення білорусів та невизнання виборів світовою спільнотою, Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, затримали вже понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.
- Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
- 5 жовтня у Мінську також пройшов Марш пенсіонерів.
Марш пенсіонерів у Мінську 12 жовтня / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"