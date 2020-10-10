На територію особняка колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва увійшли спецпризначенці. Також є інформація, що політика вже затримали. Помістя Атамбаєва розташовується у селі Кой-Таш (24 кілометри від Бішкека).

Спецпризначенці на території особняка Атамбаєва

Про це повідомляє низка киргизьких ЗМІ, зокрема 24.kg і проросійський Sputnik. За словами журналістів, також силовики перекрили під’їзди до будинку колишнього президента, були і БМП. Прибули вони сюди, аби затримати політика.

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За даними ЗМІ, Атамбаєва в будинку не було. Однак, представники його Соціал-демократичної партії переконують, що політика вже затримали. Інформацію про затримання підтверджують і у міліції Киргизстану. Наразі вирішують питання про запобіжний захід колишньому президенту. Його підозрюють в організації масових заворушень у Бішкеку.

Також у мережі шириться неперевірена інформація, що затримали також дружину Атамбаєва – Раїсу та його синів Кадира та Сеїта. Останніх, зокрема, били. Потрапили до рук силовиків і охоронці експрезидента.

За останньою інформацією, колона силовиків уже покинула Кой-Таш.

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Що цьому передувало

8 серпня 2019 року в Кой-Таші під час чергового штурму силовики все ж затримали Атамбаєва. Тоді спалахнули сутички між правоохоронцями та прихильниками політика: у результаті один спецпризначенець загинув і понад 100 постраждали.

Тоді спалахнули сутички між правоохоронцями та прихильниками політика: у результаті один спецпризначенець загинув і понад 100 постраждали. Його прихильники намагалися влаштувати мітинг і в центрі Бішкека. Однак правоохоронцям вдалося загасити пристрасті.

Атамбаєва звинувачують за статтями " Вбивство", "Замах на вбивство", "Взяття заручників", "Масові заворушення", "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо представника влади". Також він фігурує у кількох епізодах щодо корупції.

Також він фігурує у кількох епізодах щодо корупції. На початку жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули нові протести. Цього разу люди були незадоволеними підсумками парламентських виборів: пройшли здебільшого провладні партії.

Зрештою мітингувальниками вдалося захопити Білий дім, в якому розміщується парламент і адміністрація президента. Також вони увірвалися до будівлі Держкомітету національної безпеки та звільнили з-під арешту Атамбаєва.

та звільнили з-під арешту Атамбаєва. Представники Атамбаєва переконують, що опісля Першотравневий суд Бішкека відпустив політика під домашній арешт.

Де розташовується Кой-Таш / карта